Jak Nike wykorzystuje dane w projektowaniu butów

Dostęp do danych i narzędzi analitycznych pozwolił zespołowi podejmować innowacyjne decyzje związane z materiałami. Modyfikacji uległo wszystko od sznurowadeł, przez podszewkę, aż po podeszwę środkową – zastosowano alternatywne materiały z recyklingu mające mniejszy wpływ na środowisko.



Rezultat: buty wykonane w co najmniej 20% z materiału z recyklingu.



Ta zmiana nie będzie rzucać się w oczy. Nawet prawdziwa fanka modelu Air Max nie powinna być w stanie dostrzec zmiany w materiałach.



Czy zespół osiągnął sukces?



„Jestem ekspertką od materiałów, a nie jestem w stanie zauważyć różnicy pomiędzy oryginalnymi materiałami a tymi przyjaznymi środowisku” – mówi Grace.



Ja to biorę za sukces.