Jak Nike wykorzystuje dane w projektowaniu butów

Analiza: tworzenie projektu na podstawie danych
Innowacja
W innowacyjny sposób analizujemy zdobyte dane, by wykorzystać jeszcze więcej materiałów z recyklingu w produkcji naszych klasycznych butów. Zmiany, choć zasadnicze, są wizualnie niezauważalne.
Move to Zero prezentuje: oto inicjatywa Nike mająca na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu.
Jeśli chcesz zmieniać rzeczywistość za pomocą projektu produktu, materiały to dobry punkt wyjścia.
Materiały są odpowiedzialne za około 70% związków węgla emitowanych podczas wytwarzania produktów Nike. Nawet małe modyfikacje pozwalają znacznie zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.
„Wiemy, że musimy zmienić nasze materiały” – mówi Isabel Torres, projektantka materiałów do butów, odnosząc się do linii Nike Air Max. „Podobnie jak zakręcanie wody podczas mycia zębów – to po prostu ma sens”.
Jednak nawet sensowne zmiany bywają trudne do wprowadzenia bez odpowiednich informacji. Tutaj na scenę wchodzą dane.
„Dzięki danym projektanci mogą urzeczywistniać swoje wizje” – mówi Nina Watkins, członkini zespołu analityków zapewniających projektantom narzędzia do podejmowania lepszych decyzji związanych z materiałami. W jaki sposób to robią?
Udoskonalenia w projektach biorących pod uwagę środowisko są możliwe dzięki analityczkom danych takim jak Nina Watkins, na zdjęciu powyżej.
Ważenie opcji
Jeśli kiedykolwiek zastanawiało Cię, w jaki sposób określa się procentową zawartość materiału z recyklingu, odpowiedź znajdziesz u osób takich jak Nina.
„Obliczenia to praktycznie same podstawy algebry” – mówi Nina. „Zastosowanie ich w praktyce wymaga jednak wielkiej pracy zespołowej”. Największym wyzwaniem jest śledzenie materiałów z recyklingu od każdego dostawcy znajdujących się w różnych elementach produktu – to dość skomplikowane zadanie.
„Był to zupełnie nowy proces, więc na bieżąco zajmowaliśmy się różnymi kwestiami” – kontynuuje. „Na początku po kolei ważyłam każdy element buta na wadze kuchennej”.
Aby określić, w jakim stopniu but składa się z materiałów z recyklingu, Nina korzystała z wagi kuchennej do ważenia każdego elementu.
Jak określić, w jakim stopniu but składa się z materiałów z recyklingu:
- Sprawdź zawartość materiałów z recyklingu w każdym elemencie.
- Pomnóż tę wartość przez wagę elementu, aby otrzymać wagę znajdującego się w nim materiału z recyklingu.
- Dodaj do siebie te wartości z każdego elementu buta.
- Podziel całkowitą wagę materiałów z recyklingu przez całkowitą wagę buta.
- Wynik to procentowa zawartość materiałów z recyklingu w bucie. Eureka!
„Dzięki niesamowitej pomocy ze strony naszych partnerów z fabryk byliśmy w stanie udoskonalić pierwotną metodologię” – opowiada Nina. „Nie tylko produkują nasze buty, ale również starannie ważą każdy komponent przed przekazaniem próbek do produkcji”.
Udoskonalony przepływ danych zapewnia projektantom Nike niezwykle cenne informacje dotyczące materiałów, które mają do dyspozycji – niezależnie od tego, czy chodzi o nowe modele czy nowe odsłony klasycznych fasonów.
Grace (po lewej) i Isabel korzystają z danych podczas podejmowania decyzji związanych z projektem.
Dane w akcji
Przykład takiej decyzji podjętej dzięki danym to subtelna modyfikacji modeli Nike Air Max 90, 95 i 97 dla kobiet.
„Te buty to prawdziwe ikony” – mówi Grace Lee, starsza projektantka materiałów. „W Nike liczą się jednak innowacje i nieustanne szukanie elementów do poprawy. W tym przypadku wiedziałyśmy, że możemy zmodyfikować te buty tak, aby zawierały więcej materiałów z recyklingu”.
Celem było zmodyfikowanie kluczowych butów z linii Air Max – jednego z najpopularniejszych modeli Nike.
Grace Lee, starsza projektantka materiałów, porównuje palety materiałów.
Nazwały ten projekt „Lepsze fundamenty”. „Lepsze”, ponieważ celem było zastosowanie większej ilości materiałów z recyklingu niż w oryginalnych modelach. „Fundamenty”, ponieważ przyjazne środowisku wersje miały pozostać wierne temu, z czego słyną oryginały.
„Zwracałyśmy uwagę na każdy detal – wrażenia z noszenia, zapach, fakturę, wszystko” – mówi menedżerka produktu Negin Mani. „Chciałyśmy, aby fanki Nike dostały ten sam produkt, który ma po prostu mniejszy wpływ na środowisko dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu”.
Przykłady produktów z projektu „Lepsze fundamenty”: buty Nike Air Max 95 wykonane przynajmniej w 20% z materiałów z recyklingu.
Lepszy projekt
Dostęp do danych i narzędzi analitycznych pozwolił zespołowi podejmować innowacyjne decyzje związane z materiałami. Modyfikacji uległo wszystko od sznurowadeł, przez podszewkę, aż po podeszwę środkową – zastosowano alternatywne materiały z recyklingu mające mniejszy wpływ na środowisko.
Rezultat: buty wykonane w co najmniej 20% z materiału z recyklingu.
Ta zmiana nie będzie rzucać się w oczy. Nawet prawdziwa fanka modelu Air Max nie powinna być w stanie dostrzec zmiany w materiałach.
Czy zespół osiągnął sukces?
„Jestem ekspertką od materiałów, a nie jestem w stanie zauważyć różnicy pomiędzy oryginalnymi materiałami a tymi przyjaznymi środowisku” – mówi Grace.
Ja to biorę za sukces.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Nike.com/Sustainability i odkrywaj, jak możemy razem troszczyć się o naturę i tworzyć przyszłość wolną od odpadów i dwutlenku węgla w ramach inicjatywy Move to Zero.
Zdjęcia: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker
Move to Zero prezentuje: oto inicjatywa Nike mająca na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu.
Jeśli chcesz zmieniać rzeczywistość za pomocą projektu produktu, materiały to dobry punkt wyjścia.
Materiały są odpowiedzialne za około 70% związków węgla emitowanych podczas wytwarzania produktów Nike. Nawet małe modyfikacje pozwalają znacznie zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.
„Wiemy, że musimy zmienić nasze materiały” – mówi Isabel Torres, projektantka materiałów do butów, odnosząc się do linii Nike Air Max. „Podobnie jak zakręcanie wody podczas mycia zębów – to po prostu ma sens”.
Jednak nawet sensowne zmiany bywają trudne do wprowadzenia bez odpowiednich informacji. Tutaj na scenę wchodzą dane.
„Dzięki danym projektanci mogą urzeczywistniać swoje wizje” – mówi Nina Watkins, członkini zespołu analityków zapewniających projektantom narzędzia do podejmowania lepszych decyzji związanych z materiałami. W jaki sposób to robią?
Udoskonalenia w projektach biorących pod uwagę środowisko są możliwe dzięki analityczkom danych takim jak Nina Watkins, na zdjęciu powyżej.
Aby określić, w jakim stopniu but składa się z materiałów z recyklingu, Nina korzystała z wagi kuchennej do ważenia każdego elementu.
Ważenie opcji
Jeśli kiedykolwiek zastanawiało Cię, w jaki sposób określa się procentową zawartość materiału z recyklingu, odpowiedź znajdziesz u osób takich jak Nina.
„Obliczenia to praktycznie same podstawy algebry” – mówi Nina. „Zastosowanie ich w praktyce wymaga jednak wielkiej pracy zespołowej”. Największym wyzwaniem jest śledzenie materiałów z recyklingu od każdego dostawcy znajdujących się w różnych elementach produktu – to dość skomplikowane zadanie.
„Był to zupełnie nowy proces, więc na bieżąco zajmowaliśmy się różnymi kwestiami” – kontynuuje. „Na początku po kolei ważyłam każdy element buta na wadze kuchennej”.
Grace (po lewej), Negin (w środku) i Isabel korzystają z danych podczas podejmowania decyzji związanych z projektem, aby móc wybierać
materiały najbardziej przyjazne środowisku.
Jak określić, w jakim stopniu but składa się z materiałów z recyklingu:
- Sprawdź zawartość materiałów z recyklingu w każdym elemencie.
- Pomnóż tę wartość przez wagę elementu, aby otrzymać wagę znajdującego się w nim materiału z recyklingu.
- Dodaj do siebie te wartości z każdego elementu buta.
- Podziel całkowitą wagę materiałów z recyklingu przez całkowitą wagę buta.
- Wynik to procentowa zawartość materiałów z recyklingu w bucie. Eureka!
„Dzięki niesamowitej pomocy ze strony naszych partnerów z fabryk byliśmy w stanie udoskonalić pierwotną metodologię” – opowiada Nina. „Nie tylko produkują nasze buty, ale również starannie ważą każdy komponent przed przekazaniem próbek do produkcji”.
Udoskonalony przepływ danych zapewnia projektantom Nike niezwykle cenne informacje dotyczące materiałów, które mają do dyspozycji – niezależnie od tego, czy chodzi o nowe modele czy nowe odsłony klasycznych fasonów.
Dane w akcji
Przykład takiej decyzji podjętej dzięki danym to subtelna modyfikacji modeli Nike Air Max 90, 95 i 97 dla kobiet.
„Te buty to prawdziwe ikony” – mówi Grace Lee, starsza projektantka materiałów. „W Nike liczą się jednak innowacje i nieustanne szukanie elementów do poprawy. W tym przypadku wiedziałyśmy, że możemy zmodyfikować te buty tak, aby zawierały więcej materiałów z recyklingu”.
Celem było zmodyfikowanie kluczowych butów z linii Air Max – jednego z najpopularniejszych modeli Nike.
„Wiedziałyśmy, że możemy zmodyfikować te buty tak, aby zawierały więcej materiałów przyjaznych środowisku” – mówi projektantka materiałów Grace Lee (na zdjęciu).
Nazwały ten projekt „Lepsze fundamenty”. „Lepsze”, ponieważ celem było zastosowanie większej ilości materiałów z recyklingu niż w oryginalnych modelach. „Fundamenty”, ponieważ przyjazne środowisku wersje miały pozostać wierne temu, z czego słyną oryginały.
„Zwracałyśmy uwagę na każdy detal – wrażenia z noszenia, zapach, fakturę, wszystko” – mówi menedżerka produktu Negin Mani. „Chciałyśmy, aby fanki Nike dostały ten sam produkt, który ma po prostu mniejszy wpływ na środowisko dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu”.
Projektantka materiałów do butów Isabel Torres (po lewej) przy pracy.
Przykłady produktów z projektu „Lepsze fundamenty” (po prawej).
Lepszy projekt
Dostęp do danych i narzędzi analitycznych pozwolił zespołowi podejmować innowacyjne decyzje związane z materiałami. Modyfikacji uległo wszystko od sznurowadeł, przez podszewkę, aż po podeszwę środkową – zastosowano alternatywne materiały z recyklingu mające mniejszy wpływ na środowisko.
Rezultat: buty wykonane w co najmniej 20% z materiału z recyklingu.
Ta zmiana nie będzie rzucać się w oczy. Nawet prawdziwa fanka modelu Air Max nie powinna być w stanie dostrzec zmiany w materiałach.
Czy zespół osiągnął sukces?
„Jestem ekspertką od materiałów, a nie jestem w stanie zauważyć różnicy pomiędzy oryginalnymi materiałami a tymi przyjaznymi środowisku” – mówi Grace.
Ja to biorę za sukces.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Nike.com/Sustainability i odkrywaj, jak możemy razem troszczyć się o naturę i tworzyć przyszłość wolną od odpadów i dwutlenku węgla w ramach inicjatywy Move to Zero.
Zdjęcia: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker