Jak Nike wykorzystuje dane w projektowaniu butów

Jeśli chcesz zmieniać rzeczywistość za pomocą projektu produktu, materiały to dobry punkt wyjścia.



Materiały są odpowiedzialne za około 70% związków węgla emitowanych podczas wytwarzania produktów Nike. Nawet małe modyfikacje pozwalają znacznie zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.



„Wiemy, że musimy zmienić nasze materiały” – mówi Isabel Torres, projektantka materiałów do butów, odnosząc się do linii Nike Air Max. „Podobnie jak zakręcanie wody podczas mycia zębów – to po prostu ma sens”.



Jednak nawet sensowne zmiany bywają trudne do wprowadzenia bez odpowiednich informacji. Tutaj na scenę wchodzą dane.



„Dzięki danym projektanci mogą urzeczywistniać swoje wizje” – mówi Nina Watkins, członkini zespołu analityków zapewniających projektantom narzędzia do podejmowania lepszych decyzji związanych z materiałami. W jaki sposób to robią?