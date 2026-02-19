Cosmic Unity: kulisy projektu

Bennett Shaw, kierownik linii produktów Cosmic Unity, jest fanem koszykówki, ale nie może nazwać się ekspertem od misji Nike Move to Zero. Wraz z postępem prac nad butem zaczął jednak dostrzegać podobieństwa między swoją ulubioną grą a misją Nike – i tu, i tu chodzi przecież o to, aby z każdym rokiem być trochę lepszym. „Chcemy być coraz lepsi” – wyjaśnia Bennett. „Naszym celem było zwiększenie ilości wykorzystywanych materiałów z recyklingu o 5%. W przypadku modelu Cosmic Unity udało nam się dojść do poziomu 25%, jeśli chodzi o masę butów”. Aby mogło się to udać, projektanci wykorzystali specjalne połączenie komponentów częściowo pochodzących z recyklingu i nowych materiałów wytworzonych w wydajny sposób. Przykładem może być podeszwa środkowa z pianki Crater wykonana w około 10% z gumy Nike Grind w połączeniu z nowymi materiałami. W bucie znajduje się także warstwowy system linek wykonany w 99% z materiałów z recyklingu, wkładka z poliestru z recyklingu i lamówki z mieszanki poliuretanu i poliestru z recyklingu. Zespół zadbał również o estetykę butów, dzięki czemu mają one stylowy, dynamiczny i futurystyczny charakter.