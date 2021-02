Cosmic Unity: kulisy projektu

Kulisy projektu: Cosmic Unity

Nie chodzi o perfekcję, a o postęp. W koszykówce każda najmniejsza zmiana na lepsze ma ogromne znaczenie. Model Cosmic Unity to kolejny krok do przodu na drodze do przyszłości wolnej od odpadów. Jest wykonany z materiałów pochodzących co najmniej w 25% z recyklingu – to może nie wydawać się dużo, ale nasi projektanci dokładają wszelkich starań, aby tworzyć projekty przyjazne środowisku, które będą coraz lepsze każdego roku. Przeczytaj historię o tym, jak nawet niewielkie ilości odpadów poddanych recyklingowi pomagają nam zbliżać się do realizacji naszego celu Move to Zero – polegającego na wyeliminowaniu dwutlenku węgla i odpadów.