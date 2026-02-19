Cosmic Unity: kulisy projektu

Kulisy projektu: Cosmic Unity
Poznaj kulisy projektowania butów do koszykówki, które są wykonane w co najmniej 25% z materiałów z recyklingu i stanowią kolejny krok na drodze do realizacji wizji Nike: całkowitego wyeliminowania odpadów.
Kulisy projektu: Cosmic Unity
Nie chodzi o perfekcję, a o postęp. W koszykówce każda najmniejsza zmiana na lepsze ma ogromne znaczenie. Model Cosmic Unity to kolejny krok do przodu na drodze do przyszłości wolnej od odpadów. Jest wykonany z materiałów pochodzących co najmniej w 25% z recyklingu – to może nie wydawać się dużo, ale nasi projektanci dokładają wszelkich starań, aby tworzyć projekty przyjazne środowisku, które będą coraz lepsze każdego roku. Przeczytaj historię o tym, jak nawet niewielkie ilości odpadów poddanych recyklingowi pomagają nam zbliżać się do realizacji naszego celu Move to Zero – polegającego na wyeliminowaniu dwutlenku węgla i odpadów.
Odpady wczoraj i dziś
Początki modelu Cosmic Unity sięgają 2008 roku, kiedy to premierę miały Nike Zoom BB II Low „Trash Talk”. Te niskoprofilowe buty były pierwszym modelem Nike wykonanym z wykorzystaniem materiałów z recyklingu bez uszczerbku dla jego funkcjonalności. Model Cosmic Unity stanowi dalsze rozwinięcie tej koncepcji. Zespół projektantów podejmował świadome decyzje związane z ochroną środowiska na każdym etapie prac – od projektantów porzucających papierowe szkice na rzecz cyfrowych po zespół produkcyjny godzący się na mniejszą liczbę próbek z fabryki.
Odpady na celowniku
Bennett Shaw, kierownik linii produktów Cosmic Unity, jest fanem koszykówki, ale nie może nazwać się ekspertem od misji Nike Move to Zero. Wraz z postępem prac nad butem zaczął jednak dostrzegać podobieństwa między swoją ulubioną grą a misją Nike – i tu, i tu chodzi przecież o to, aby z każdym rokiem być trochę lepszym. „Chcemy być coraz lepsi” – wyjaśnia Bennett. „Naszym celem było zwiększenie ilości wykorzystywanych materiałów z recyklingu o 5%. W przypadku modelu Cosmic Unity udało nam się dojść do poziomu 25%, jeśli chodzi o masę butów”. Aby mogło się to udać, projektanci wykorzystali specjalne połączenie komponentów częściowo pochodzących z recyklingu i nowych materiałów wytworzonych w wydajny sposób. Przykładem może być podeszwa środkowa z pianki Crater wykonana w około 10% z gumy Nike Grind w połączeniu z nowymi materiałami. W bucie znajduje się także warstwowy system linek wykonany w 99% z materiałów z recyklingu, wkładka z poliestru z recyklingu i lamówki z mieszanki poliuretanu i poliestru z recyklingu. Zespół zadbał również o estetykę butów, dzięki czemu mają one stylowy, dynamiczny i futurystyczny charakter.
Odpady w grze
Jedną z pierwszych profesjonalnych sportsmenek, które włożyły na nogi buty Cosmic Unity i przetestowały je na parkiecie, była MVP ligi WNBA A’ja Wilson. Buty wyposażone są w wykonaną częściowo z tworzywa TPU z recyklingu wkładkę Zoom Air wszytą metodą Strobla, która zapewnia dynamikę przy każdym ruchu. To element, który docenią wszyscy zawodnicy, a w szczególności ci, którzy wykonują wiele dynamicznych zwodów, tacy jak A’ja. „Byłam zaskoczona, że buty są tak lekkie. To świetna sprawa dla wszystkich zawodniczek niezależnie od pozycji” – mówi A’ja. „Buty Cosmic Unity dopasowują się do każdego mojego kroku, każdego ruchu. To bardzo ważne. Buty muszą dawać coś od siebie, ale bez przesady. Chodzi o to, aby zwiększały twoją dynamikę”.