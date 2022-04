Opakowanie Nike One odchudzone o połowę

Czy oznacza to, że One Box zastąpi wszystkie istniejące pudełka na buty? Nie od razu. W tym roku wysyłamy miliony takich przesyłek, a liczba ta wzrośnie dzięki szczegółowym testom i modyfikacjom. „Choć ich liczba robi wrażenie, nadal jesteśmy w trybie pilotażowym” – tłumaczy Erica. „To szansa na to, że One Box będzie zmieniało się z upływem czasu – zmieni się jego wygląd, to, jak jest używane, a także to, ile opakowań jesteśmy w stanie zaoszczędzić”.



Podobnie jak model Space Hippie, który był inspiracją dla tego przełomowego opakowania, One Box sprawia, że pojawiają się nowe pomysły na zmianę innych praktyk związanych z opakowaniami. Chodzi na przykład o ilość papieru wkładanego do butów lub rezygnowanie z plastikowych toreb, w których znajdują się ubrania.



Rich zaznacza, że wszystko to jest częścią większej całości, jaką są ciągle ewoluujące działania Nike zmierzające do redukowania opakowań produktów.