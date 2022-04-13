Opakowanie Nike One odchudzone o połowę

Dostawa specjalna: w jaki sposób jedno pudełko zmniejszyło opakowanie o połowę
Innowacja
Dowiedz się, jak zespół Nike odpowiedzialny za opakowania rezygnuje z podwójnych pudełek, aby ograniczać ilość odpadów – a przy okazji na nowo definiuje to, jakie możliwości ma karton z butami.
Move to Zero prezentuje: oto inicjatywa Nike mająca na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu.
„Opakowanie jest często czymś, o czym myśli się w dalszej kolejności” – mówi Rich Hastings, od 20 lat zajmujący się projektowaniem spersonalizowanych pudełek na buty Nike. „Ludzie nie zdają sobie jednak sprawy, jak wielki wpływ ma ono na środowisko”.
Ten wpływ można zauważyć, gdy buty kupione online zostają dostarczone w kartonie znajdującym się w kolejnym kartonie. „Wiedzieliśmy, że mamy okazję udoskonalić nasz obecny model” – mówi.
Rich i jego zespół mieli taką szansę w 2020 roku podczas premiery modelu Space Hippie – linii butów wykonanych w 25–50% z materiałów z recyklingu. Potrzebne było wtedy opakowanie mające jak najmniejszy wpływ na środowisko, pasujące do projektu wybiegającego w przyszłość.
Rich Hastings pomógł stworzyć opakowanie One Box po zakończeniu prac nad pudełkiem Space Hippie (w środku), które pozwoliło odejść od pudełek w pudełku,
które znaliśmy z przeszłości.
„Wszystko zaczęło się od modelu Space Hippie” – mówi Erica Swanson z działu ds. produktów przyjaznych środowisku. „Chcieliśmy stworzyć innowacyjny system, dzięki któremu but byłby wysyłany we własnym opakowaniu, zamiast wysyłać opakowanie w kolejnym opakowaniu”.
Gdy kupujesz parę butów online, w zamówieniu – a także w Twoim koszu – jest teraz o jedno opakowanie mniej. Brzmi nieskomplikowanie, jednak podobnie jak w przypadku każdej pionierskiej koncepcji realizacja pomysłu wymagała wielkiej pracy.
Testy i nauka
„Początkowo miała to być limitowana seria. Uznaliśmy więc, że możemy sobie pozwolić na więcej i zaryzykować zrobienie czegoś bez pewności, że to zadziała” – mówi Rich, opowiadając o kolekcji sneakersów wysyłanych we własnych podłużnych pudełkach.
„Buty cieszyły się jednak tak dużą popularnością, że musieliśmy rozszerzyć nasze działania i to szybko. Dostawaliśmy też wiele informacji zwrotnych na temat tego, że opakowania nie były wystarczająco trwałe, aby wytrzymać transport. Zaczęliśmy więc prace nad tą kwestią”.
Erica Swanson pomaga Nike wejść na wyższy poziom dzięki opakowaniu One Box. „86% klientów twierdzi,
że chciałoby współpracować z markami, aby bardziej angażowały się w dbanie o środowisko” – mówi Erica. „Za sprawą One Box wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom”.
Rich i jego zespół przeprowadzili wiele inżynieryjnych eksperymentów, na przykład takich jak test zderzeniowy, podczas którego zgniatano opakowanie, aby mieć pewność, że przetrwa ono podróż pod Twoje drzwi. Dzięki testom zespół był w stanie zbudować bardziej wytrzymałe opakowanie oraz udowodnić, że projektowanie może oddziaływać na wielką skalę.
Efekt odważnych marzeń i testów? Opakowanie Nike One Box. Obecny projekt jest w stanie pomieścić niemal wszystkie buty z oferty Nike. Mimo że wygląda inaczej niż opakowanie, od którego wszystko się zaczęło, ma ten sam cel: zmniejszenie ilości odpadów.
Wysyłanie butów w ich własnych opakowaniach i rezygnacja z zewnętrznych pudełek (a także innych dodatkowych opakowań) mają wpływ na większe zmiany.
W porównaniu z tradycyjnym opakowaniem One Box zmniejsza ilość odpadów o 51% przy jednym zamówieniu niezależnie od tego, jakie buty znajdują się środku.
W porównaniu z tradycyjnym opakowaniem One
Box zmniejsza ilość odpadów o 51% przy jednym
zamówieniu niezależnie od tego, jakie buty
znajdują się środku.
Jak zrobić rewolucję w opakowaniach? Według Chrisa Conklina wszystko sprowadza się do dbałości o detale.
Mniej znaczy więcej
„Nasz zespół naprawdę wiele czasu poświęcił na zastanawianie się, jak będzie wyglądała interakcja klienta z opakowaniem” – mówi Chris Conklin z działu ds. projektowania opakowań.
Zobacz rezultaty ich pracy:
- Stonowana strona zewnętrzna
Na pierwszy rzut oka One Box nie wygląda wcale imponująco – taki jednak był cel. „Był to strategiczny wybór związany z bezpieczeństwem” – mówi Chris, opowiadając o projekcie pozbawionym logo. „Nie chcieliśmy, aby każdy od razu widział, że w środku znajdują się nowe buty”.
- Zwroty bez taśmy
Wieczko opakowania jest zabezpieczone taśmą samoprzylepną, co pozwala zmniejszyć ilość odpadów związanych właśnie z tym elementem. Czasami nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem – zespół wiedział, że musi przygotować wygodne rozwiązanie dla klientów chcących dokonać zwrotu. Właśnie dlatego dodano dodatkowy pasek taśmy samoprzylepnej, dzięki któremu można ponownie zakleić pudełko i zwrócić buty.
- Niebrudzące grafiki
„Próbowaliśmy różnych kolorów do grafik wewnątrz pudełka” – mówi Chris. „Jednak gdy zauważyliśmy, że tusz przenosi się na białe podeszwy środkowe, przerzuciliśmy się na biel, aby utrzymać produkty w idealnym stanie”.
Sposób, w jaki nakładamy ten biały tusz, pozostaje spójny z naszą misją zmniejszania ilości odpadów. „Wzięliśmy pod uwagę ilość wykorzystywanej wody podczas procesu drukowania” – tłumaczy Chris. „Zdecydowaliśmy się na minimalistyczny design, aby ślad węglowy całej operacji był jak najmniejszy”.
Jeśli u Twoich drzwi pojawi się opakowanie One Box, zobaczysz wszystkie te niesamowite cechy. Możesz zobaczyć na nim też rysę lub dwie. „Niech przypominają Ci, że dzięki temu do kosza na śmieci nie trafiło kolejne opakowanie” – mówi Erica.
Przyszłość opakowań na buty
Czy oznacza to, że One Box zastąpi wszystkie istniejące pudełka na buty? Nie od razu. W tym roku wysyłamy miliony takich przesyłek, a liczba ta wzrośnie dzięki szczegółowym testom i modyfikacjom. „Choć ich liczba robi wrażenie, nadal jesteśmy w trybie pilotażowym” – tłumaczy Erica. „To szansa na to, że One Box będzie zmieniało się z upływem czasu – zmieni się jego wygląd, to, jak jest używane, a także to, ile opakowań jesteśmy w stanie zaoszczędzić”.
Podobnie jak model Space Hippie, który był inspiracją dla tego przełomowego opakowania, One Box sprawia, że pojawiają się nowe pomysły na zmianę innych praktyk związanych z opakowaniami. Chodzi na przykład o ilość papieru wkładanego do butów lub rezygnowanie z plastikowych toreb, w których znajdują się ubrania.
Rich zaznacza, że wszystko to jest częścią większej całości, jaką są ciągle ewoluujące działania Nike zmierzające do redukowania opakowań produktów.
„Jesteśmy liderami w tej dziedzinie, ale dopiero zaczynamy”.
– Erica Swanson
starsza dyrektorka ds. produktów przyjaznych środowisku
„Jesteśmy liderami w tej dziedzinie, ale dopiero zaczynamy”.
– Erica Swanson
starsza dyrektorka ds. produktów przyjaznych środowisku
Aby uzyskać więcej informacji: odwiedź stronę Nike.com/Sustainability i odkryj, jak możemy razem troszczyć się o naturę i tworzyć przyszłość wolną od odpadów i dwutlenku węgla w ramach inicjatywy Move to Zero.
Zdjęcia: Ariel Fisher
Tekst: Rebecca Coolidge