12 sposobów na zwiększenie trwałości butów do biegania

Jeśli chodzi o buty do biegania, wiek to tylko liczba. Mniej liczy się to, jak długo je masz, a więcej, ile kilometrów mają na koncie. Jak mówi trener Bennett: „To nie karton mleka”. Buty nie mają daty przydatności, więc nie obawiaj się sięgnąć po zakurzoną parę, która nie była jednak używana przesadnie często. Jednak gdy już zaczniesz w nich biegać, zwracaj uwagę na liczbę przebiegniętych kilometrów.



Jak można to zrobić w łatwy sposób? Użyj aplikacji Nike Run Club. Wystarczy, że oznaczysz swoją parę (lub pary!) butów i określony dystans, a aplikacja będzie automatycznie zapisywała przebiegnięte kilometry podczas każdego biegu i da Ci znać, gdy osiągniesz swój cel.



Choć liczba pokonanych kilometrów nie musi być ostatecznym wyznacznikiem tego, czy buty nadają się do użytkowania, jest to najłatwiejszy sposób, aby w przybliżeniu określić ich stan. Według zespołu inżynierskiego Nike zajmującego się kontrolą jakości większość butów Nike powinna wystarczyć co najmniej na 300–500 kilometrów. Kluczowe słowa to „co najmniej” – jeśli mają tyle na liczniku, ale nadal spełniają swoje zadanie i wyglądają dobrze, wstrzymaj się z ich wyrzucaniem. Mogą mieć jeszcze trochę paliwa w baku.