12 sposobów na zwiększenie trwałości butów do biegania

„Celem nie jest przedłużanie życia butów w nieskończoność. Chodzi o to, aby wydłużyć je tak, aby wytrzymały tyle, ile powinny” – mówi trener Bennett. „Nie staramy się wskrzeszać butów, które odeszły już na wieczny odpoczynek”.

Skąd mieć pewność, że to już koniec drogi? Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Po pierwsze, ile kilometrów w nich przebiegnięto. To użyteczne kryterium dla określania długości życia butów. (Pamiętaj, według naszych inżynierów zajmujących się kontrolą jakości taki dystans to od 300 do 500 kilometrów). W dalszej kolejności popatrz na swoje buty i swoje ciało. Na butach widać znaki znoszenia? Bieżnik jest już prawie gładki? Masz coraz gorsze czasy, czujesz mniejszą dynamikę, potrzebujesz dłuższej regeneracji po biegu? Jeśli tak wygląda Twoja sytuacja… gratulacje! Twoje buty mają za sobą długie i piękne życie. Poczuj dumę. A potem przestań w nich biegać.

Choć nie będą towarzyszyć Ci podczas biegów, nie oznacza, że musisz się z nimi żegnać na zawsze. Jeśli Twoje stare buty nadal są w przyzwoitym stanie, możesz dać im drugie życie jako buty do noszenia na co dzień czy do prac w ogrodzie lub przekazać je potrzebującym. Jeśli jednak nie nadają się już kompletnie do niczego, możesz zanieść je do sklepu Nike biorącego udział w programie recyklingu.