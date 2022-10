Dla Raja Mistry'ego buty do biegania mają duże znaczenie.



„Myślę, że są one częścią historii danej osoby” – mówi ten starszy projektant odzieży Nike. „Kiedy zaczynasz mieć głębszą relację z tym elementem garderoby, przywiązujesz się do niego. Chcesz, aby wytrzymał dłużej”.



Czyszczenie butów jest jednym ze sposobów na wzmocnienie tej więzi i bycie bardziej świadomym konsumentem – przy założeniu, że oznacza to rzadsze zakupy. „Nie zamierzam po prostu wyrzucać butów, gdy pojawi się nowy model albo po przebiegnięciu kilku kilometrów” – wyjaśnia Raj, który od zawsze lubił wyszukiwać stare ubrania i dbać o nie.



Na powyższym filmie Raj demonstruje kilka łatwych, codziennych sztuczek, jak utrzymać buty w dobrym stanie, a także prezentuje metodę intensywniejszego prania i szorowania, gdy obuwie jest wyjątkowo brudne.



Aby uzyskać więcej wskazówek na temat przedłużania żywotności butów do biegania, takich jak znaczenie rozwiązywania butów lub napisania na nich inspirującego cytatu, sprawdź nasz pełny przewodnik.