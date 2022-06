Crater Impact: kulisy projektu

Działania Nike na rzecz bardziej przyjaznej środowisku przyszłości to m.in. przemienianie odpadów w buty, które mają mniejszy wpływ na planetę, a ich produkcja zużywa mniej zasobów. Buty Crater Impact to właśnie krok w tę stronę – w dyskretny sposób korzystają z odpadów, elementów z recyklingu i materiałów o mniejszym wpływie na środowisko. Nasz zespół projektowy skrupulatnie ważył skrawki materiału oraz zużyte plastikowe butelki, pianki i inne odpady, czego efektem jest but, który w 25% składa się z materiałów z recyklingu. Jego wpływ na Twój styl jest ogromny – w przeciwieństwie do wpływu na środowisko.