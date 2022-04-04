Naturalne sposoby na wydłużenie życia butów

Opowiedz nam o swojej pracy.

„Zajmuję się potrzebami naszych klientów. Ich znajomość pozwala nam tworzyć produkty, które na nie odpowiadają. Rozwiązuję problemy dotyczące materiałów – biorę pod uwagę kreatywność, ochronę środowiska i zamknięty cykl życia materiałów”.



Kiedy zaczęła się twoja miłość do sneakersów?

„Przygoda ze sneakersami zaczęła się od spędzania czasu z rodziną. Gdy w 2005 roku przeprowadziłam się z Indonezji do Los Angeles, nie mówiłam po angielsku, a moi kuzyni – po indonezyjsku. Więź udało się nam nawiązać właśnie dzięki sneakersom. Zabierali mnie ze sobą na premiery nowych modeli, a podczas czekania w kolejce poznawałam nowe osoby. Najważniejsza jest społeczność, która sprawia, że czujesz się mile widziana”.



Jakimi cechami charakteru wyróżniasz się w pracy i w życiu prywatnym?

„Jestem wyluzowana i otwarta, typowy Koziorożec. Lubię próbować nowych potraw, odwiedzać nowe sklepy vintage, lumpeksy itp. Właśnie dlatego moje buty muszą być wygodne, cały czas jestem w ruchu!”