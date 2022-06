Naturalne sposoby na wydłużenie życia butów

Dodatkowe punkty: noszenie różnych par sneakersów to nie tylko kwestia stylizacji – ma to również wpływ na dłuższe utrzymywanie butów w dobrym stanie. Inżynierowie jakości w Nike powiedzieli nam, że po całym dniu pod stopami większość podeszew środkowych z pianki potrzebuje od 24 do 48 godzin na powrót do pierwotnego kształtu. Zatem, o ile to możliwe, noś różne modele na zmianę, by buty mogły się zregenerować.