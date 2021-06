W Twoich rękach: Jak samemu wytworzyć biomateriał?

Aby odpowiedzieć sobie na te pytania, wystarczy zajrzeć do kuchni. Właśnie tam Rikke znajduje i wykorzystuje takie produkty jak mleko, żelatynę, algi i aquafabę (woda, w której gotowana jest ciecierzyca, używana czasami jako zamiennik białek jajek w wegańskich przepisach) do tworzenia nowych materiałów – i ożywiania ich dzięki naturalnym barwnikom m.in. z kwiatów, buraków, jarmużu czy kurkumy.



Rikke potrafi cieszyć się z małych sukcesów. Metoda prób i błędów doprowadziła do powstania niezliczonych prototypów – jednak jej ekscytacja nowymi odkryciami nigdy nie słabnie. „To prawie jak magia, ponieważ sam proces jest tak prosty” – opowiada. „Zaczynasz z jedną rzeczą, a kończysz z czymś zupełnie innym”.



Zobacz film na górze, aby poznać historię domowego laboratorium Rikke i dowiedzieć się, jak samodzielnie stworzyć bioplastik za pomocą agaru (zagęszczacza żywności pochodzącego z alg). Poniżej Rikke dzieli się kreatywnymi wskazówkami, opowiada o swoich wcześniejszych eksperymentach i krok po kroku pokazuje, jak wykonać swój biomateriał w domu.