Historie wybrane przez Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
Kameroon Jade w dzieciństwie grała w piłkę nożną, ale za każdym razem, gdy pojawiała się na treningu, mogła rywalizować tylko z chłopcami. Była tym sfrustrowana, więc postanowiła znaleźć sposób na to, by dziewczęta poczuły się pewniej na boisku. Później została trenerką w organizacji, która rezerwowała obiekty sportowe dla kobiet. Obecnie uczy dziewczęta grać w piłkę nożną na ich zasadach.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda, Francja. Urodzona 8 sierpnia 2003 roku. Ilustracje: Taylor McManus.
Gdy Kameroon Jade dorastała, za każdym razem, kiedy pojawiała się na boisku, by zagrać w piłkę nożną, zawsze widziała tam tylko chłopców. Czasami byli dla niej mili, ale zawsze znalazł się ktoś, kto nie chciał, by dołączyła do gry. Kameroon wiedziała, że jest w stanie dotrzymać wszystkim kroku. Zdawała sobie sprawę, że mogłaby umieścić piłkę w siatce, jeśli tylko dostałaby od kogoś podanie. Odczuwała frustrację. Zniechęcało ją to, że cały czas musi coś komuś udowadniać.
Najsmutniejsze było to, że znała wiele dziewcząt, które bardzo chciałyby częściej grać w piłkę nożną, ale nie potrafiły poradzić sobie z presją ze strony chłopców. Stresowały się tym, że ktoś mógłby się z nich naśmiewać, jeśli coś poszłoby im nie tak.
W jaki sposób dziewczęta mogą poprawić swoje umiejętności, jeśli nie mogą nawet ćwiczyć? Kameroon zastanawiała się nad tą kwestią.
„Za każdym razem, gdy upadniesz, podnieś się. Płacz, jeśli musisz. Pozwól sobie na robienie przerw, ale nie odpuszczaj. Wierz w swoje marzenia”.
Postanowiła, że znajdzie sposób na to, by dziewczęta poczuły się pewniej, grając w piłkę nożną. Zaczęła brać lekcje przygotowujące do roli trenerki. Podjęła się zadania trenowania młodzieżowej drużyny w organizacji, która rezerwowała obiekty sportowe dla kobiet. Cieszyła się, że tworzy otoczenie, w którym każda osoba chętna do gry była mile widziana.
Gdy dziewczęta pojawiły się na pierwszym treningu, Kameroon zauważyła ich ekscytację na widok boiska, które było w całości do ich dyspozycji. Prawdziwa radość przyszła jednak później. Jedna z dziewcząt zamachnęła się nogą, aby kopnąć piłkę, ale ze świstem w nią nie trafiła. Zawstydziła się, ale nikt się nie śmiał ani nie przewracał oczami. Kameroon zachęciła ją, by spróbowała ponownie. Wszystkie dziewczęta uświadomiły sobie, że w tym miejscu popełnianie błędów jest w porządku. Mogły uczyć się grać w piłkę nożną na swoich zasadach.