Gdy Kameroon Jade dorastała, za każdym razem, kiedy pojawiała się na boisku, by zagrać w piłkę nożną, zawsze widziała tam tylko chłopców. Czasami byli dla niej mili, ale zawsze znalazł się ktoś, kto nie chciał, by dołączyła do gry. Kameroon wiedziała, że jest w stanie dotrzymać wszystkim kroku. Zdawała sobie sprawę, że mogłaby umieścić piłkę w siatce, jeśli tylko dostałaby od kogoś podanie. Odczuwała frustrację. Zniechęcało ją to, że cały czas musi coś komuś udowadniać.

Najsmutniejsze było to, że znała wiele dziewcząt, które bardzo chciałyby częściej grać w piłkę nożną, ale nie potrafiły poradzić sobie z presją ze strony chłopców. Stresowały się tym, że ktoś mógłby się z nich naśmiewać, jeśli coś poszłoby im nie tak.

W jaki sposób dziewczęta mogą poprawić swoje umiejętności, jeśli nie mogą nawet ćwiczyć? Kameroon zastanawiała się nad tą kwestią.