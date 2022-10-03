Na uniwersytecie studiowała zarządzanie sportem, w tym samym czasie trenując jako kickboxerka.

Wszędzie nosiła swoje rękawice bokserskie, żeby móc ćwiczyć nie tylko na zajęciach. Obracając się, uderzając i kopiąc na ringu, czuła się spokojna i silna. To było to, co chciała robić już zawsze.

Jednak w wieku 21 lat miała straszny wypadek samochodowy. Kiedy lekarze powiedzieli, że już nigdy nie wystartuje w zawodach, zadała sobie pytanie „Co teraz?”.

Houda szybko zdała sobie sprawę, że kickboxing mógł nadal stanowić sens jej życia, nawet jeśli nie mogła już walczyć na ringu. Dziś Houda uczy dziewczęta, jak budować siłę i pewność siebie poprzez sport. Jej marzenie o kickboxingu żyje w przyszłych mistrzyniach, które trenuje każdego dnia.