Historie wybrane przez Rebel Girls
JJ Roble
Gdy była dzieckiem, JJ cały czas grała w piłkę ze swoimi ośmioma braćmi. Choć początkowo chciała być piłkarką, ostatecznie została pierwszą muzułmańską sędziną piłkarską w Wielkiej Brytanii; wkrótce potem zaczęła również trenować siedem swoich bratanic. Nie minęło wiele czasu i dołączyło do nich więcej dziewcząt z okolicy, chętnych do nauki. JJ marzy o tym, że jej zespół rozrośnie się do ogólnokrajowej ligi, w której zawodniczki będą mogły uczyć się od siebie nawzajem z wiarą, że wszystko jest możliwe.
JJ Roble. Angielka. Urodzona: 1 stycznia 1994 roku. Ilustracje: Adriana Bellet.
Była sobie dziewczynka, która biegała tak dużo, że jej mama nazwała ją „koniem”. Gdy Jawahir była dzieckiem, razem ze swoimi ośmioma braćmi cały czas grała w piłkę nożną. Grali w ogrodzie, na podwórku, a nawet w domu!
Gdy dorosła, zdecydowała, że jej kariera zawodowa będzie związana z piłką nożną. Została więc pierwszą muzułmańską sędziną piłkarską w Wielkiej Brytanii. Pewnego dnia zauważyła natomiast, że jej siedem bratanic ma mnóstwo energii, która powinna znaleźć swoje ujście. Przypomniała sobie dzieciństwo spędzone na grze w piłkę z braćmi i zobaczyła kolejną szansę, aby zaangażować się w ten sport: została więc ich trenerką.
Pierwszy trening JJ zaczęła od podstaw. Pokazała dziewczętom, którą częścią stopy kopać piłkę, i dopingowała je, gdy biegały po boisku. JJ zademonstrowała siedmiu uśmiechniętym dziewczętom, jak wykonywać ćwiczenia, zachęcając je, aby biegały trochę szybciej i kopały piłkę trochę mocniej. Czuła się tak, jakby przeniosła się do swojego dzieciństwa.
„Jesteś swoją najlepszą przyjaciółką. Jesteś najlepsza, a jeśli będziesz pracowała wystarczająco ciężko, pewnego dnia Twoje marzenia się spełnią”.
Gdy JJ pojawiła się na kolejnym treningu, czekało na nią więcej dzieci, nie tylko jej bratanice. Cała grupa małych dziewcząt nie mogła się doczekać, aby uczyć się od trenerki JJ. Zawodniczkom tak bardzo podobały się wspólne zajęcia, że do zespołu JJ wkrótce należało większość dzieci z okolicy.
JJ marzy, aby jej podopieczne rozwijały się jako ludzie i zawodniczki, ale ma też kolejne cele. Chce, aby na bazie jej zespołu powstała cała liga, w której grać będą zawodniczki z całego kraju. „Chcę pomóc kolejnym dziewczętom wejść do świata piłki. Nie muszą być piłkarkami, mogą realizować się w zupełnie innych rolach. Nie ma żadnych granic”.