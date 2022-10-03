Była sobie dziewczynka, która biegała tak dużo, że jej mama nazwała ją „koniem”. Gdy Jawahir była dzieckiem, razem ze swoimi ośmioma braćmi cały czas grała w piłkę nożną. Grali w ogrodzie, na podwórku, a nawet w domu!

Gdy dorosła, zdecydowała, że jej kariera zawodowa będzie związana z piłką nożną. Została więc pierwszą muzułmańską sędziną piłkarską w Wielkiej Brytanii. Pewnego dnia zauważyła natomiast, że jej siedem bratanic ma mnóstwo energii, która powinna znaleźć swoje ujście. Przypomniała sobie dzieciństwo spędzone na grze w piłkę z braćmi i zobaczyła kolejną szansę, aby zaangażować się w ten sport: została więc ich trenerką.

Pierwszy trening JJ zaczęła od podstaw. Pokazała dziewczętom, którą częścią stopy kopać piłkę, i dopingowała je, gdy biegały po boisku. JJ zademonstrowała siedmiu uśmiechniętym dziewczętom, jak wykonywać ćwiczenia, zachęcając je, aby biegały trochę szybciej i kopały piłkę trochę mocniej. Czuła się tak, jakby przeniosła się do swojego dzieciństwa.