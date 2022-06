FM Broadcast prezentuje: jesteśmy w pełnej gotowości

Dziewczęta od urodzenia są już gotowe, aby ustanawiać nowe rekordy, wygrywać kolejne trofea i rządzić sportem. Mimo to do 14. roku życia rezygnują ze sportu dwa razy częściej niż chłopcy. Wspólnie zadbajmy o to, aby pozostały w świecie sportu, zapewniając im wsparcie, na które zasługują. Wszystko zaczyna się od trenerek i trenerów, którzy pomogą im zwiększyć pewność siebie, będą doceniali ich umiejętności i zbudują z nimi więź – na boisku i poza nim.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy organizować narodowego poszukiwania kolejnych świetnych trenerek i trenerów. Z niewielką pomocą taką osobą możesz stać się Ty. Zapoznaj się z przewodnikiem Made to Play, aby dowiedzieć się, jak być najlepszą trenerką dla sportsmenek w Twojej społeczności.