Nike Give: wsparcie dla społeczności

Trener drzemie w każdym z nas

Każda dziewczyna zasługuje na to, by mieć jak najlepszego trenera. Takiego, który ją wesprze, wysłucha, zmotywuje do działania, zainspiruje, a na koniec stanie z boku, by obserwować, jak wspaniale sobie radzi sama. Bez względu na to, czy jesteś zawodowym sportowcem czy rodzicem, nasz przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt Made to Play może pomóc Ci wyciągnąć z siebie najlepsze trenerskie umiejętności.