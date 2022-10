Pierwsze buty Nike zakładane bez użycia rąk: Go FlyEase

Dobry wynalazek upraszcza to, co złożone. Buty Nike Go FlyEase spełniają swoją funkcję, ponieważ taśma napinająca i zawias z podwójną stabilizacją utrzymują je w pozycji do założenia. Nadepnij na przednią część buta jak na trampolinę, by zablokować go w odpowiedniej pozycji. By go zdjąć, nadepnij na „stopkę” na pięcie — to proste!