Jak wykonać przysiad wykroczny i dlaczego warto go uwzględnić w treningu

To proste ćwiczenie na mięśnie czworogłowe i pośladków zwiększy Twoją siłę i wytrzymałość.

Przysiad wykroczny pomoże Ci zwiększyć siłę i wytrzymałość, angażując mięśnie czworogłowe i pośladków, oraz mięśnie skośne i brzucha. Dołącz do trenenerki Nike Master Trainer, Betiny Gozo, która pokaże Ci, jak prawidłowo wykonać przysiad wykroczny, i dlaczego warto dodać go do swojego kolejnego treningu na nogi.



To coś pomiędzy wypadem a przysiadem, ale przynosi swoje indywidualne korzyści. W przeciwieństwie do wypadów przysiad wykroczny jest ćwiczeniem statycznym, czyli stoisz w jednej pozycji, nie chodzisz i nie zmieniasz miejsca podczas wykonywania powtórzeń, a całość opiera się na przedniej nodze. Jest podobne do przysiadu bez obciążenia, z tym że nogi są rozłączone. Trenerka Nike Master Trainer Betina Gozo przeprowadzi Cię przez całe ćwiczenie.