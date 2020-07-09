Udoskonal wykonanie deski na przedramionach, by szybko zobaczyć rezultaty

Opanowanie deski ma w sobie coś magicznego. To proste ćwiczenie angażuje mięśnie od ramion po łydki. W tym artykule Nike Master Trainer Kirsty Godso pokaże Ci krok po kroku, jak wykonać je właściwie i poprawić swoją formę. Postępuj zgodnie z jej wskazówkami, a rezultaty przyjdą szybciej, niż myślisz.



Podczas wykonywania deski wydaje się, że czas płynie wolniej. Dzieje się tak dlatego, że jest to ćwiczenie izometryczne – zamiast dynamiczne wykonywać serię powtórzeń, utrzymujesz swoje ciało w jednej pozycji przez określony czas. Aby każda sekunda ćwiczenia była jak najlepiej wykorzystana, musisz zaangażować mięśnie od ramion po łydki. W tym celu zapoznaj się instrukcjami od Nike Master Trainer Kirsty Godso.