Jak zrobić „martwego robaka”: instrukcja krok po kroku

Ćwiczenie znane jako „martwy robak” sprawia, że ciało i umysł pracują jednocześnie. Niech nie zmyli Cię jego prostota – ten spalacz kalorii ma niski poziom intensywności, ale daje świetne efekty, jeśli wykonuje się go właściwie.



„Martwy robak” jest jednym z najbardziej niepozornych ćwiczeń: nie wygląda na wymagające, ale przy poprawnej technice (czyli wolno i dokładnie) angażuje mięśnie posturalne, męcząc je bardzo szybko. To ulubione ćwiczenie trenerów i fizjoterapeutów nie jest zbyt intensywne, ale wzmacnia mięśnie brzucha bez nadwyrężania pleców i stanowi niemałe wyzwanie dla stabilności, koordynacji i koncentracji. Kirsty Godso, trenerka Nike Master Trainer, wyjaśnia, jak i dlaczego warto robić „martwe robaki”.