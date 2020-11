Jak cukier wpływa na organizm?

Oto dlaczego: z natury wszystkie węglowodany – nawet warzywa – zawierają cukier. „Jeśli dostarczasz ciału węglowodanów w postaci jedzenia lub napoju, Twój system trawienny rozbija duże molekuły cukru na mniejsze, dzięki czemu mogą one trafić do układu krwionośnego” – wyjaśnia Lauren Antonucci, dyplomowana dietetyczka sportowa, właścicielka Nutrition Energy w Nowym Jorku. Trzustka uwalnia insulinę, dzięki której cukier trafia do komórek, mięśni i wątroby, gdzie jest przemieniany w energię lub przechowywany na później.



Gdy przesadzisz ze słodkościami (cóż, zdarza się), poziom cukru we krwi gwałtownie rośnie, co sprawia, że ciało zaczyna szybko produkować insulinę, aby wszystko było odpowiednio zbilansowane. Poziom cukru może jednak gwałtownie się obniżyć, co przekłada się na spadek energii. „A jeśli postanowisz uzupełnić jej poziom, dostarczając organizmowi więcej cukru, wszystko zaczyna się od nowa” – tłumaczy Antonucci.



Jeśli regularnie przesadzasz z cukrem, zapasy na później mogą być przechowywane w komórkach tłuszczu. Jeśli jesz więcej niż potrzeba, może to prowadzić do wzrostu wagi. Wszystko to wyjaśnia, dlaczego według badań ograniczenie spożycia cukru (więcej o tym za chwilę) może pozytywnie wpłynąć na zdrowie serca, wagę, skórę i sen oraz zmniejszyć ryzyko chorób.



Nieprzetworzone produkty zawierające cukier (np. mango) mają w sobie również inne składniki odżywcze, takie jak błonnik, witaminy, minerały, antyutleniacze, a to sprawia, że bilans zapewnianych przez nie korzyści jest dodatni. „Błonnik spowalnia trawienie, co zapobiega gwałtownym wzrostom i spadkom poziomu cukru we krwi” – mówi dyplomowana dietetyczka Jessica Cording, autorka książki „The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety”. Jeśli połączysz takie jedzenie z innymi produktami bogatymi w białko i tłuszcz, jak orzeszki ziemne lub ser, jeszcze bardziej złagodzisz wahania poziomu cukru i dłużej będziesz mieć energię.