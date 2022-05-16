Idealny wypad do przodu krok po kroku

Jeśli dopiero zaczynasz, rozpocznij od doszlifowania techniki (o tym za chwilę). Na początek rób 2–3 serie po 8–10 powtórzeń na każdą nogę. Staraj się wykonywać powtórzenia prawidłowo, czyli powoli i dokładnie – jedynie z wykorzystaniem masy ciała. Jeśli jesteś na bardziej zaawansowanym poziomie, również skup się na technice, a potem możesz spróbować dodać ciężary lub zwiększyć liczbę powtórzeń i serii albo zmieniać intensywność.



Niezależnie od tego, jaki rodzaj treningu wykonujesz, poświęć kilka minut na wykonanie ćwiczeń zwiększających ruchomość bioder oraz angażujących mięśnie pośladków, które odpowiednio je przygotowują i poprawią zakres ruchów.