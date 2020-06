Idealny wypad do przodu krok po kroku

Zwiększ siłę i równowagę dzięki idealnemu wypadowi w przód.

Nie daj się zwieść jego prostocie – poprawne wykonywanie wypadu w przód niesie za sobą całą masę korzyści dotyczących siły i ogólnego wytrenowania. W tym artykule Flor Beckmann, trenerka Nike Master Trainer, omówi, jak wycisnąć maksimum z wykonywania wypadów.



