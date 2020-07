Podciąganie na drążku dla wzmocnienia górnych partii ciała

Dwie wersje podciągania na drążku, których warto spróbować

Obie z nich obciążają inne mięśnie oraz wydłużają całkowity okres napięcia mięśni (tego, jak długo mięśnie pracują przez całe ćwiczenie), co zwiększa intensywność ćwiczenia. Dodatkowo przygotowują organizm do podjęcia bardziej zaawansowanych ćwiczeń jak podciąganie na kółkach lub wejście siłowe.



Wszystko, czego potrzebujesz, to drążek, drabinki lub coś podobnego, na czym możesz stabilnie zawisnąć. Gdy będziesz w stanie zręcznie i bez trudności wykonać od 3 do 5 powtórzeń klasycznego podciągania na drążku, możesz wypróbować nasze propozycje. Twoim celem jest od 3 do 5 serii po maksymalnej ilości powtórzeń, jaką jesteś w stanie wykonać. Każde powtórzenie zacznij od dead hang (zwis z dolnej fazy ruchu), aby zapewnić sobie pełny zakres ruchów. W miarę coraz lepszego opanowywania ćwiczenia możesz zwiększać liczbę serii lub powtórzeń, ale zawsze pamiętaj, by sprawdzić swoją kondycję, zanim wskoczysz na drążek.