Podciąganie na drążku dla wzmocnienia górnych partii ciała

Podciąganie na drążku na wzmocnienie górnych partii ciała
Coaching
Nike Training
Wypróbuj obu wariantów, aby jeszcze lepiej wyrzeźbić swoje ciało.
Gdy już w pełni opanujesz klasyczne podciąganie na drążku, możesz odrobinę zwiększyć poziom trudności. Wypróbuj dwie wariacje na temat tego klasyka na górne partie ciała od Flor Beckmann i Briana Nuneza, trenerów Nike Master Trainer.
Niech żyje podciąganie na drążku! To proste i jedyne w swoim rodzaju ćwiczenie, które wykorzystuje ciężar ciała, wzmacnia plecy i ręce. Jeśli udało Ci się opanować jego podstawową wersję, możesz wypróbować innych sposobów, które pomogą Ci trenować ciało i umysł na jeszcze wyższym poziomie. Flor Beckmann i Brian Nunez, trenerzy Nike Master Trainer, pokazują, które z nich są bardziej efektowne i dają jeszcze lepsze wyniki.
Zanim zaczniesz
- Regularnie rozluźniaj barki.
Aby już od samego początku odpowiednio pobudzić mięsień najszerszy grzbietu, zawiśnij na drążku oraz pociągnij ramiona w tył i do dołu bez poruszania rękami (ciało odrobinę się uniesie). Utrzymaj pozycję przez 2 do 5 sekund i zrób od 5 do 10 powtórzeń. Wykonuj od 1 do 2 serii tego ćwiczenia rozluźniającego barki z 1-minutową przerwą między każdą z nich. To idealny sposób na rozgrzewkę przed pierwszą serią pompek.
- Klasyczne podciąganie na drążku
To podstawowy rodzaj podciągania, który możesz modyfikować w zależności od własnych preferencji. Oto jak wykonać ćwiczenie.
Stań pod drążkiem. Podskocz i chwyć go nadchwytem, aby dłonie znajdowały się odrobinę szerzej niż ramiona. Zawiśnij w tej pozycji, ręce i nogi wyprostowane. Pociągnij ramiona w tył i do dołu, aby napiąć mięśnie pleców, tułowia oraz pośladków. Łokcie trzymaj blisko ciała i utrzymuj naturalne wygięcie dolnej części pleców. Podciągnij się, aż broda znajdzie się powyżej drążka. Wyobrażaj sobie, że przyciągasz drążek do klatki piersiowej. Powoli obniż ciało i wróć do pozycji początkowej (ramiona w pełni wyprostowane). To jest jedno powtórzenie.
Dwie wersje podciągania na drążku, których warto spróbować
Obie z nich obciążają inne mięśnie oraz wydłużają całkowity okres napięcia mięśni (tego, jak długo mięśnie pracują przez całe ćwiczenie), co zwiększa intensywność ćwiczenia. Dodatkowo przygotowują organizm do podjęcia bardziej zaawansowanych ćwiczeń jak podciąganie na kółkach lub wejście siłowe.
Wszystko, czego potrzebujesz, to drążek, drabinki lub coś podobnego, na czym możesz stabilnie zawisnąć. Gdy będziesz w stanie zręcznie i bez trudności wykonać od 3 do 5 powtórzeń klasycznego podciągania na drążku, możesz wypróbować nasze propozycje. Twoim celem jest od 3 do 5 serii po maksymalnej ilości powtórzeń, jaką jesteś w stanie wykonać. Każde powtórzenie zacznij od dead hang (zwis z dolnej fazy ruchu), aby zapewnić sobie pełny zakres ruchów. W miarę coraz lepszego opanowywania ćwiczenia możesz zwiększać liczbę serii lub powtórzeń, ale zawsze pamiętaj, by sprawdzić swoją kondycję, zanim wskoczysz na drążek.
1. Cliffhanger
Zaangażowane mięśnie: mięsień czworoboczny, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień dwugłowy, mięsień trójgłowy, przedramiona, mięśnie brzucha
- Stań prostopadle do drążka. Podskocz i chwyć go w naturalny sposób (dłonie wewnętrzną stroną do siebie). Prawa ręka bliżej ciała, lewa z przodu, nogi wyprostowane.
- Podciągnij się do góry, głowę umieść z prawej strony drążka tak, by dotykał lewego ramienia. Obniż ciało, by wrócić do pozycji początkowej. To jest jedno powtórzenie. Zrób pełną liczbę powtórzeń, a następnie wykonaj to samo dla drugiej strony.
Ułatwienie
Jeśli cliffhanger jest dla Ciebie zbyt trudny, spróbuj zrobić klasyczne podciąganie z dłońmi na szerokości barków. W miarę możliwości utrzymaj pozycję przez 10 do 30 sekund. To ćwiczenie wzmacnia bicepsy – mięśnie, których używasz podczas cliffhangera.
Utrudnienie
Zwiększ obciążenie za pomocą kamizelki lub pasa obciążeniowego albo skrzyżuj nogi i umieść hantel pomiędzy kolanami.
2. Podciąganie z unoszeniem kolan
Zaangażowane mięśnie: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień dwugłowy, mięsień trójgłowy, przedramiona, mięśnie brzucha
- Stań pod drążkiem. Podskocz, aby złapać go podchwytem z dłońmi na szerokości barków. Nogi wyprostowane.
- Podciągnij się, aż broda znajdzie się powyżej drążka. Utrzymaj pozycję i podciągnij jedno kolano w kierunku klatki piersiowej tak, by zgięcie utworzyło kąt 90 stopni. Obniż nogę i powtórz ćwiczenie dla drugiej nogi. To jest jedno powtórzenie. Zmieniaj nogi jak podczas wolnego marszu i wykonaj odpowiednią dla siebie liczbę powtórzeń.
Ułatwienie
Zawiśnij na drążku z uniesionymi kolanami. Zacznij od dead hang (zwis z dolnej fazy ruchu) z nogami wyprostowanymi. Zaangażuj mięsień najszerszy grzbietu i mięśnie brzucha, a następnie unieś oba kolana w kierunku klatki piersiowej. To jest jedno powtórzenie. Wykonaj ćwiczenie jeszcze raz.
Utrudnienie
Wykonuj każde powtórzenie w wolniejszym tempie, co wydłuży okres napięcia mięśni, zwiększając ich siłę i wytrzymałość. Możesz też unieść proste, złączone nogi równolegle do podłogi, co jeszcze bardziej zaangażuje mięśnie brzucha.
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