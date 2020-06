Dbaj o aktywność dzieci nawet na małej przestrzeni

2. Zorganizuj zawody stacjonarne

Większość dzieci nie lubi pozostawać w jednym miejscu. Zdaniem Santesson obecna sytuacja to dobry moment, by pokazać im, że w takiej sytuacji też mogą wyładować energię. Połóż na podłodze maty do jogi lub wyznacz taśmą kwadratowe miejsca do ćwiczeń o rozmiarach dostosowanych do każdego z Was (jedno dla siebie i po jednym dla dzieci). Pokaż im kilka prostych ćwiczeń: wspinaczkę poziomą, skoki z wykroku lub inne propozycje z kolekcji „Dla całej rodziny” w NTC. Na początku poproś o 10 powtórzeń, a potem powiedz, że otrzymają punkty nie tylko za szybsze wykonywanie ćwiczeń, lecz także za pozostanie w wyznaczonej strefie.



3. Wykonuj codzienne czynności z dziećmi

Karmienie psa, odkurzanie czy podlewanie roślin – wszystkie te czynności wiążą się z ruchem, a dzieci bez problemu mogą brać w nich udział. Santesson radzi, by co najmniej dwa razy dziennie wykonywać tego rodzaju domowe obowiązki razem z dziećmi. Dla urozmaicenia możesz wprowadzić element zabawy: krzyknij nagle, że ścigacie się do kuchni, albo pozwól dziecku przynieść miskę z wodą dla psa – niech też ma powód do radości.



„Dzieci najlepiej uczą się przez powtarzanie, więc wspólne wykonywanie codziennych obowiązków może sprawić, że te czynności wejdą im w nawyk” – mówi Santesson. No i nie zapominajmy, że tego rodzaju aktywności nie wymagają wiele miejsca.