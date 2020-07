Podcast Trained: korzyści z fizjoterapii

Nikt nie rodzi się mistrzem. Na ten tytuł trzeba sobie zapracować. Tą myślą kierują się twórcy podcastu Nike „Trained”, w którym opowiadają o nowościach w dziedzinie fitnessu. Dzięki nim możesz osiągnąć lepsze wyniki jako sportowiec i trener. Posłuchaj audycji, aby poznać innowacje, ciekawostki i trendy, o których opowiedzą eksperci ze świata sportu.



Nie musisz czekać, aż pojawi się kontuzja, by skorzystać z usług fizjoterapeuty. Vinh Pham to fizjoterapeuta i właściciel innowacyjnej kliniki Myodetox. Wierzy, że terapia manualna pomaga zwiększyć swobodę ruchów, dzięki czemu możesz wyciągnąć więcej ze swojego treningu. W tym odcinku Vinh opisuje, w jaki sposób jego wyjątkowe podejście do regeneracji namieszało w ciągle rozwijającym się świecie fizjoterapii oraz wyjaśnia, dlaczego powinniśmy rolować mięśnie brzucha wałkiem z pianki. Pokazuje również 10-minutowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne, które możecie wykonywać codziennie w domu, aby zmniejszyć ból i zmaksymalizować zakres ruchów.