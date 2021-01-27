Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej powinno być uwzględniane wyłącznie w treningach na wzrost siły i masy ciała. Nie śpiesz się i skup się na poprawnej technice. Jeśli chcesz zwiększyć siłę lub masę mięśniową, zacznij od trzech serii liczących 12–15 powtórzeń z ciężarem, który w ostatnich 3–5 powtórzeniach będzie dla Ciebie wyzwaniem. Po kilku tygodniach zwiększ ciężar i wykonuj trzy serie, w których każda ma 10–12 powtórzeń, a po następnych dwóch lub trzech tygodniach ponownie zwiększ ciężar i rób trzy serie liczące 6–10 powtórzeń. Jeśli chcesz poprawić wydolność, wykonuj od trzech do pięciu serii po 1–3 powtórzeń z ciężarem, który będzie dla Ciebie bardzo dużym wyzwaniem.