Stwórz własną rutynę przed pójściem spać

Optymalnym rozwiązaniem byłoby poświęcanie godziny na przygotowanie się do snu, ale nawet 10 minut stanowi wystarczający sygnał dla mózgu, że czas na sen.



„Rytuał związany z kładzeniem się spać pomoże Twojemu ciału się uspokoić, dzięki czemu z łatwością zaśniesz” – twierdzi Cheri Mah, członkini Nike Performance Council, pracowniczka naukowa w Human Performance Center and Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco oraz ekspertka ds. snu.



Wieczorem biorę gorący prysznic, który dobrze wpływa na sen, i wyłączam wszystkie ekrany – emitują niebieskie światło, który stymuluje mózg. Tak naprawdę Twoim rytuałem może być jednak wszystko, co pozwala Ci się zrelaksować: pisanie dziennika, wykonywanie ćwiczeń oddechowych przez kilka minut lub czytanie książki.



Wykonywanie tych samych czynności przez kilka minut przed snem pomaga Twojemu ciału zdać sobie sprawę, że czas na sen. Siła nawyku jest większa, niż nam się wydaje.



Wybierz czynność, która najbardziej Cię relaksuje, poświęć na nią 10 minut przed pójściem spać i postaraj się zrobić z tego nawyk.