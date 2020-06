Stwórz własną rutynę przed pójściem spać

Dzięki kilku prostym zmianom zaczniesz wysypiać się jak nigdy wcześniej.

Wiemy, jak ważne jest stworzenie dla dzieci rutyny związanej z kładzeniem się spać. Nikt nie oczekuje, że położą się do łóżka i od razu zasną – trzeba je do tego odpowiednio przygotować.



Wielu dorosłych zdaje sobie sprawę, że rytuały związane z kładzeniem się spać są przydatne, a mimo to z nich rezygnuje. Nic więc dziwnego, że osoby te mają problem z zasypianiem.