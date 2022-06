Cele dotyczące ochrony środowiska do 2025 roku

Materiały przyjazne środowisku mają o wiele większe znaczenie, jeśli produkty wytwarzane są w odpowiedzialny sposób. W naszym kompleksowym podejściu zwracamy uwagę na dwutlenek węgla, energię, odpady, chemikalia i wodę w całym cyklu życia produktu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonywać wyborów, które przekładają się na lepsze warunku dla zespołów i miejsc na całym świecie.



Tworzenie produktów wymaga energii. Obecnie proces ten prowadzi też do powstawania odpadów. Coraz widoczniejsza jest jednak prawda kryjąca się w odpadach: śmieci mogą być prawdziwymi skarbami. Jednym z naszych najważniejszych wynalazków jest Nike Air. To także jedna z naszych najbardziej przyjaznych środowisku innowacji. Jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać 90% odpadów powstających podczas produkcji amortyzacji Air, często tworząc z nich nowe poduszki Air. Dzięki temu wszystkie podeszwy Nike Air są wykonane co najmniej w 50% z materiału z recyklingu.



Małe zmiany prowadzą do wielkich osiągnięć. Od czasu naszego ostatniego Raportu dotyczącego wprowadzonych zmian zastosowaliśmy modyfikacje związane z procesem produkcji, które doprowadziły do tego, że ilość tworzonych przez nas odpadów była mniejsza o ponad 3,5 miliona kilogramów. Wszystkie te modyfikacje i innowacje mają na celu doprowadzenie do sytuacji, w której żadne z odpadów z naszego łańcucha dostaw nie będą trafiały na wysypiska, a co najmniej 80% z nich będzie wykorzystywanych w produktach NIKE oraz innych przedmiotach. Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ale podobnie jak nasi sportowcy, którzy nieustannie trenują, by być jeszcze lepsi, my również chcemy robić postępy każdego dnia.