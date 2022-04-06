Tworzenie amortyzacji Nike Air z wykorzystaniem wewnętrznego recyklingu

Z czego w ogóle wykonana jest amortyzacja Air? Składa się ona z dwóch głównych komponentów. Pierwszym jest poliuretan termoplastyczny (TPU), rodzaj podlegającego recyklingowi plastiku, który wyróżnia się trwałością.



„Choć TPU nie da się poddawać recyklingowi w nieskończoność, jesteśmy w stanie wielokrotnie używać tego materiału w naszym procesie” – mówi Makely Lyon, menedżerka programów związanych z ochroną środowiska. Dzięki zdobywanemu przez dekady doświadczeniu byliśmy w stanie udoskonalić nasz proces w taki sposób, aby przetwarzać i ponownie używać dużej części odpadów, które w innym przypadku zostałyby wyrzucone.



TPU pełni funkcję powłoki dla poduszki gazowej Air, która jest następnie wypełniana drugim komponentem: gazem. Być może brzmi to dziwnie, ale pewnie wiesz, że powietrze, które wszyscy wdychamy, to mieszanina gazów. Cóż, poduszka gazowa Nike Air również je zawiera. W przeszłości korzystaliśmy z gazu o nazwie heksafluorek siarki (SF6), ale nie było to zbyt dobre dla planety.