Tworzenie amortyzacji Nike Air z wykorzystaniem wewnętrznego recyklingu

Pełne koło: jak amortyzacja Air dostaje drugie życie za pomocą recyklingu
Innowacja
Zobacz kulisy ponownego przetwarzania poduszek gazowych Nike Air.
Move to Zero prezentuje: oto inicjatywa Nike mająca na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu.
Amortyzacja Nike Air od lat słynie z wyjątkowego stylu i wygody. Warto jednak wiedzieć, że jej historia to również dekady innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku. To prawda. Od samego początku firma Nike nieustannie pracowała nad tym, aby ta technologia sprężonego powietrza miała jak najmniejszy wpływ na planetę.
„Od początku wprowadzaliśmy wiele niewidzialnych innowacji do naszej najbardziej widocznej technologii” – mówi Mitesh Patel, dyrektor ds. produkcji w placówce Air Manufacturing Innovation (AirMI). „Naszym celem było zachowanie określonych elementów, takich jak wygląd i wygoda, przy jednoczesnym udoskonaleniu procesu produkcji”.
Jak to robimy?
„Produkcja poduszek gazowych Air przypomina pieczenie ciasta” – mówi Mitesh. „Do różnych ciast potrzeba różnych przepisów, a Nike ma w swoim repertuarze wiele rodzajów amortyzacji Air. Za każdym razem, gdy pojawia się nowy projekt, musimy opracować maszyny i procesy do jego produkcji. Składniki pozostają takie same, różne są jednak metody”.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak piecze się to skomplikowane ciasto. Widzisz, w jaki sposób dodajemy do mieszanki odpowiedzialną produkcję?
Odpady z procesu produkcji są poddawane recyklingowi, a następnie tworzy się z nich nowe poduszki gazowe Air. Oto zdjęcia
przedstawiające nasz autorski proces, wykonane w placówce AirMI w Beaverton w stanie Oregon w styczniu 2022 roku.
Wszystkie składniki
Z czego w ogóle wykonana jest amortyzacja Air? Składa się ona z dwóch głównych komponentów. Pierwszym jest poliuretan termoplastyczny (TPU), rodzaj podlegającego recyklingowi plastiku, który wyróżnia się trwałością.
„Choć TPU nie da się poddawać recyklingowi w nieskończoność, jesteśmy w stanie wielokrotnie używać tego materiału w naszym procesie” – mówi Makely Lyon, menedżerka programów związanych z ochroną środowiska. Dzięki zdobywanemu przez dekady doświadczeniu byliśmy w stanie udoskonalić nasz proces w taki sposób, aby przetwarzać i ponownie używać dużej części odpadów, które w innym przypadku zostałyby wyrzucone.
TPU pełni funkcję powłoki dla poduszki gazowej Air, która jest następnie wypełniana drugim komponentem: gazem. Być może brzmi to dziwnie, ale pewnie wiesz, że powietrze, które wszyscy wdychamy, to mieszanina gazów. Cóż, poduszka gazowa Nike Air również je zawiera. W przeszłości korzystaliśmy z gazu o nazwie heksafluorek siarki (SF6), ale nie było to zbyt dobre dla planety.
„Nasz zespół dostrzegł potrzebę wyeliminowania gazu SF6 w latach 90., ponieważ miał on wpływ na globalne ocieplenie” – mówi Makely. „Wymagało to lat tworzenia innowacyjnych rozwiązań, ale w 2006 roku przestaliśmy korzystać z SF6 i zastąpiliśmy go azotem”.
Nasz wybór padł na ten gaz, ponieważ około 78% atmosfery ziemskiej to właśnie azot, a nie tlen, który stanowi około 21%. Jeśli więc dojdzie do jakiegoś wycieku azotu podczas procesu produkcji, ma to mniejszy wpływ na środowisko niż w przypadku poprzedniego gazu.
Mamy gaz i świetny plastik. Super. Więc teraz…
Zróbmy z tego poduszkę Air!
Krok 1. Złącz ze sobą dwie warstwy TPU, a następnie podgrzej je do odpowiedniej temperatury. Ciepło sprawia, że sztywne TPU staje się bardziej plastycznej i można uformować z niego odpowiedni kształt, a następnie szczelnie je zakleić.
Krok 2. Gdy poduszki gazowe Air będą gotowe, wyjmij je z formy, a następnie usuń nadmiar materiału, aby nadać im właściwy kształt. Pamiętaj, aby nie wyrzucać tych skrawków! Będą potrzebne podczas następnego kroku.
Krok 3. Wstrzyknij do środka nasz niemagiczny składnik – azot. To właśnie on wypełnia te piękne powłoki TPU i nadaje im sprężystość, którą wszyscy kochamy.
Krok 4. Zbierz wszystkie czyste skrawki (czyli ponad 90% z nich), zmiel je i wymieszaj, aby stworzyć nowe powłoki TPU. Zacznij proces od nowa. To właśnie krąg Air.
Oto one, poduszki gazowe Air gotowe do zamortyzowania Twoich kroków i dodania materiału z recyklingu do Twoich butów.
Udało Ci się wyłapać wszystkie modyfikacje przyjazne środowisku? Korzystanie z azotu zamiast SF6 pomaga nam ograniczać naszą emisję gazów cieplarnianych, a ponowne wykorzystywanie skrawków TPU sprawia, że co roku na wysypiska trafia ponad 27 milionów odpadów mniej.
Członkowie zespołu AirMI, od lewej: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel i Jordan Binkerd.
Jak mówi Makely, wszystko to jest częścią „długoletniej historii AirMI związanej z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań zmniejszających wpływ na planetę”.
Patrząc wstecz, można zdać sobie sprawę, że to dopiero początek.
„Robimy rzeczy, które dziesięć lat temu wydawały się niemożliwe. Wszystko dzięki ludziom. Bez nich i bez ich pomysłów nie bylibyśmy w stanie tworzyć amortyzacji Air”.
– Mitesh Patel
dyrektor ds. produkcji w obiekcie Air Manufacturing Innovation (AirMI)
Aby uzyskać więcej informacji: odwiedź stronę Nike.com/Sustainability i śledź kolejne etapy inicjatywy Move to Zero oraz odkrywaj, jak możemy razem troszczyć się o naturę.
Zdjęcia: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker