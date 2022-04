Tworzenie amortyzacji Nike Air z wykorzystaniem wewnętrznego recyklingu

„Nasz zespół dostrzegł potrzebę wyeliminowania gazu SF6 w latach 90., ponieważ miał on wpływ na globalne ocieplenie” – mówi Makely. „Wymagało to lat tworzenia innowacyjnych rozwiązań, ale w 2006 roku przestaliśmy korzystać z SF6 i zastąpiliśmy go azotem”.



Nasz wybór padł na ten gaz, ponieważ około 78% atmosfery ziemskiej to właśnie azot, a nie tlen, który stanowi około 21%. Jeśli więc dojdzie do jakiegoś wycieku azotu podczas procesu produkcji, ma to mniejszy wpływ na środowisko niż w przypadku poprzedniego gazu.



Mamy gaz i świetny plastik. Super. Więc teraz…