Fem tegn på at kroppen trenger en hvile- og restitusjonsdag, ifølge eksperter

1. Pulsfrekvensen din er høyere når du ikke gjør noe.

Kanskje du sporer pulsfrekvensen din under treningsøkter, men du bør også holde et øye med den under hvile, for eksempel noen minutter etter at du våkner om morgenen. For de fleste ligger en normal hvilepuls på mellom 60 og 100 slag i minuttet, ifølge American Heart Association. (Det tallet kan være lavere for atleter, sier Watkins.)

Små variasjoner er normalt, men om du sporer pulsfrekvensen din på en smartklokke eller en annen enhet og merker at den konsekvent ligger fem slag høyere enn normalt, «betyr det at kroppen jobber hardere bare med å gjennomføre daglige rutiner, sier dr. Tina M. Penhollow, førsteamanuensis på avdelingen for treningsforskning og helsefremming ved Florida Atlantic University. Uten skikkelig hvile må hjertet jobbe overtid for å reparere vevene dine – og den økte pulsfrekvensen er et tegn på at det sliter med å holde følge.