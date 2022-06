Dette må du vite om trening når du prøver å bli gravid – ifølge gynekologer

Om du gjennomgår fertilitetsbehandling, bør du definitivt forhøre deg med legen før du trener, sier dr. Crawford, hovedsakelig fordi behandlingene som stimulerer eggvekst også kan føre til at eggstokkene fylles med væske. Når eggstokkene er utvidet på denne måten, kan de bevege seg rundt veldig enkelt, og om du ikke er forsiktig, kan de vris og kutte av sin egen blodforsyning, noe som krever akuttkirurgi. Så alt som kan føre til at eggstokkene hopper rundt, som løping, intens sykling eller hoppeøvelser, må unngås, sier dr. Crawford. Og under krysstrening og yogatimer hopper du over bevegelser der du er opp-ned. Frem til legen gir klarsignal, er det best å trene stående og holde deg til treningsøkter med lav intensitet og lettere vekter når du løfter, bare for sikkerhets skyld.



Du må også tenke over treningsintensiteten rett etter en embryooverføring for å øke sjansene for en vellykket implantasjon. Dr. Crawford sier at hun vanligvis anbefaler at pasienter holder pulsfrekvensen under 150 slag i minuttet for å sikre livmoren får nok blod.





Uansett hvor du er på unnfangelsesreisen, viser forskning at regelmessig trening kan bidra til at du (og babyen du forhåpentligvis får) er sunne under prosessen. Og om du ikke har trent mye, er det bare å ta det med ro, sier dr. Copperman: Det er aldri for sent å begynne å bevege seg. Du kan til og med få inn noen PF-løft mens du leser den korte delen nedenfor.