01. Planlegg treningsuken din.



Gjennom å legge opp en plan for dager med lett og hard trening, tillater du deg selv å ta det med ro, og det hjelper deg også til å se fordelene med det, sier Falsone. Nå har du en oversikt over uken din og ser at grunnen til at du tar restitusjonsløpet på onsdag, er for å gi alt under sprinten på tirsdag. Og du vil få krefter til å gi mer under styrkeøkten på torsdag, forklarer hun. Hva er fordelene? At du trener ansvarlig og oppnår de ønskede resultatene.

Her er en plan Falsone anbefaler, og som passer de fleste:



· Mandag: Tren hardt

· Tirsdag: Tren hardt igjen

· Onsdag: Restitusjonsdag*

· Torsdag: Skru opp tempoet igjen

· Fredag: Ukens siste harde treningsøkt

· Lørdag: Restitusjonsdag*

· Søndag: Gå en tur, ta deg en sykkeltur eller gjør noe morsomt (på sikker avstand) med en venn eller et familiemedlem. «Denne dagen handler ganske enkelt om å være aktiv og ta med den sunne livsstilen din i alt du gjør», sier Falsone. Det er en fin overgang til en ny uke.

* Hvis du føler deg øm etter de harde treningsdagene, vil du restituere raskere hvis du gjør en lett versjon av det samme treningsopplegget på restitusjonsdagene. Dette reduserer trettheten i musklene du jobbet med, og hjelper dem med å komme seg raskere enn om du skulle fokusert på andre muskler eller ikke hadde trent i det hele tatt, ifølge en studie publisert i «PLOS One».



02. Sjekk statistikken din – og vær klar for å gjøre justeringer.



Innsatsen din på restitusjonsdager skal være lav nok til at kroppen repareres og innhenter seg, men ikke så lav at du ikke trener i det hele tatt. En enkel måte å treffe riktig intensitetsnivå på er å bruke en pulsmåler (en smartklokke kan ofte måle pulsen også), og sørge for at du ligger i en veldig lett eller lett treningssone, som vanligvis ligger mellom 50 og 60 prosent av makspulsen din. Hvis du ikke bruker den slags teknologi, kan du måle innsatsen din på en skala fra 1 til 10, der 1 beskriver pulsen din i avslappet tilstand på sofaen, og 10 når du ligger utmattet på gulvet. Så forsøker du å holde deg på rundt 4 eller maks 5, sier Falsone.



Justér innsatsen din etter behov gjennom hele økten. «De første 10–15 minuttene vil fortelle deg hva kroppen din trenger å gjøre», sier Meeusen. Vær oppmerksom på fysiske signaler som forteller deg at du må roe ned tempoet, som smerter, tung pust eller mentale faresignaler, som at du gjentar for deg selv at denne økten er for hard. På samme måte behøver du kanskje sette opp tempoet hvis du kjenner at du ikke anstrenger deg noe særlig.



03. Skap den rette stemningen.



For å finne et rolig treningsnivå behøver du en annen sinnsstemning på restitusjonsdagenen enn når du trener hardt, sier Falsone. Det kan du få til ved hjelp av spillelisten din. «Musikk er veldig fint å bruke for å få ned tempoet, og sanger på eksempelvis 100 slag i minuttet vil passe bra, ettersom du tilpasser tempoet ditt til det du lytter til», sier hun.

Klær kan også hjelpe deg til å komme i riktig stemning. Forskning viser at klærne du har på deg sender signaler til hjernen din om hvordan du føler deg og oppfører deg. (For eksempel, en serie med fem studier som ble publisert i «Social Psychological and Personality Science» fant at bruk av formelle klær fikk folk til å føle seg sterkere og mer selvsikre.) Gi hjernen din beskjed om å redusere farten ved å bytte ut løpesingleten med en komfortabel T-skjorte eller HIIT-skoene med et par myke fritidssko. Eller enda bedre, hvis du ikke løper, gå barbeint, noe som får deg til å fokusere på balanse og kroppsbevissthet, sier Falsone.

Og til slutt, ta en vurdering av omgivelsene du velger på restitusjonsdagen, sier Meeusen. Det er mye enklere å holde et rolig tempo på en stille sti i vakre omgivelser enn på banen der du tok deg helt ut sist.