Slik håndterer du verk og smerte ved graviditet med bevegelse, ifølge eksperter

Årsak: Ifølge Nwabuebo kan gravide oppleve smerter overalt i ryggen. Men smerter i korsryggen og illiosakralleddet, noe som oppstår der den nedre delen av ryggraden møter bekkenet, er to av de vanligste formene for smerte. Hvorfor? Hun sier at siden musklene rundt overkroppen og ryggraden må jobbe hardere for å bære den ekstra vekten i magen, kan de bli slitne (samme her).



Ryggsmertene kan delvis skyldes endringer i holdningen også, siden graviditeten flytter massesentrumet forover, noe som kan gi svai rygg, sier Proulx. Noen overkompenserer ved å presse halebenet innover for å gjøre ryggen mindre bueformet. Proulx sier at begge holdningene kan endre presset på eller støtten til korsryggen.



Slik håndterer du det: En måte å lindre ryggsmerter på, ifølge Nwabuebo, er å gjøre bevegelser som strekker og forsiktig styrker kjernemuskulaturen, som katt-ku, barnepositur eller hund og fugl. Du bør også ha som mål og styrke kjernemuskulaturen minst to ganger i uken, ettersom sterk dyp kjernemuskulatur er bedre i stand til å støtte den voksende magen og redusere presset på korsryggen, sier Proulx. Hun er spesielt glad i stående kjernepress, der du sakte trykker et bånd eller en kabel rett ut fra brystet, mens kjernemuskulaturen benyttes til å motstå ønsket om å rotere overkroppen mot ankerpunktet til treningsapparatet (søk på Internett for å få instruksjoner fra en sertifisert trener eller PT).



Proulx anbefaler også at gravide som har ryggsmerter, går med sykkelshorts med høyt liv eller kompresjonsleggingser for å støtte kjernemuskulaturen når den blir sliten. Finn en størrelse der linningen støtter magen uten å hindre pusten (ja, det finnes!).