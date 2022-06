Tenk på hvor stiv kroppen din er etter at du har sittet foran datamaskinen hele dagen. Det bidrar ikke akkurat til et stort, åpent løpesteg, eller hva? Å gå rett ut i løp uten oppvarming kan føre til overbelastning av muskler og mangel på riktig muskelrekruttering, sier Patel. Tenk på det på denne måten: Hvis primærflytterne (setemusklene dine) ikke er engasjert, må sekundære muskler (som leggene eller lårenes bakside) kompensere, og det vil føre til ekstra stress i kne- og ankelleddene.



Oppvarming trenger ikke å ta mye tid. Oppvarming med dynamisk aktivering – bevegelsesbasert strekking versus statiske hold – hjelper deg med å forberede kroppen din og rekruttere de rette musklene før du begynner å løpe, forklarer Patel. Å gjøre en fem-minutters rutinemessig oppvarming før løpeturen, bestående av ett sett med ti repetisjoner hver av dynamisk benstrekk (som utfall og side-til-side bensvingninger), kan også hjelpe deg med å løpe lenger, ifølge en studie i Journal of Strength and Conditioning Research. Og de dagene du absolutt ikke har fem ekstra minutter til en skikkelig oppvarming, må du i det minste bruke de første fem minuttene av løpeturen til å komme deg inn i marsjfart, enten det betyr å starte med rask gange eller lett jogg.





Nå vet du at hemmeligheten med å holde løpingen sunn, ikke er å registrere skrittlengde eller logge et bestemt antall kilometer. Det er å gjøre alt du kan utenfor veien, stien eller tredemøllen for å få løpeturene dine til å føles like bra for kroppen som for sinnet.