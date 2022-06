Fordeler og ulemper med en treningsstreak

Selv om kroppen blir bedre til den aktiviteten du har valgt, må den også tåle mye repetitivt arbeid. Det er fort gjort at det blir for mye, for hardt eller for raskt. Og det å ikke ta seg en restitusjonsdag, kommer bare til å gjøre dette enda verre og øke sjansen for slitasje eller skade, sier Cowan. Du kan også øke risikoen for skade om kroppen ikke er klar til å sette i gang (la oss si at du starter med 30 armhevinger hver dag i 30 dager, før du har kommet i form). Så har du platået: Kroppen finner ut hva du gjør, kjenner seg ikke lenger utfordret, og slutter å tilpasse seg. Tradisjonell visdom sier at du antakeligvis har tre til fem uker før dette slår inn, så det er noe å tenke på om du forplikter deg til å gjøre noe i en måned, noe som er et vanlig tidsmål for en utfordring.



I tillegg til de fysiske utfordringene har vi den mentale slitasjen. Det å gjøre den samme treningsøkten hver dag kan etter hvert ødelegge motivasjonen din til å trene overhodet, sier Afremow. Det er ikke bra hvis du ønsker fremgang over lengre tid.