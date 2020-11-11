Hvis du lurer på om du skal ta en løpetur, kan du spøre deg selv: Hvordan kommer jeg til å føle meg etter en løpetur nå?



Dette er rådet fra Shalane Flanagan, fire ganger olympisk mester og trener for Bowerman Track Club. «Hvis en løpetur blir stressende, hvis du har smerter eller du ikke kommer til å få en bedre dag etter løpingen, bør du ikke løpe», sier hun.



Flanagan, som nylig har kommet seg etter to kneoperasjoner, sier at hun ofte har stilt seg selv dette spørsmålet. «Jeg må se etter tegnene og ta den ærlige samtalen med meg selv.»



Ærlighet innebærer også å avdekke om du unngår en løpetur fordi du psyker deg selv ut, sier Bennett. Hvis du har en tendens til å gjøre det, anbefaler han å si til seg selv at du bare skal ut og løpe i fem minutter. Du kan alltids stoppe. Du kan alltids gå i stedet for å løpe. Kanskje du føler at den vanskeligste delen var å komme deg avgårde, og at de 30 minuttene du faktisk klarte, var akkurat det du trengte.



Og hvis du er en type-A-løper – en «må-få-gjort-det-løper», kan det være lurt å lytte til hva dr. Brett Kirby har å si. Han forsker på menneskelig ytelse og har jobbet med noen av verdens beste løpere ved Nike Sport Research Lab.



«Du bør bygge et skånsomt forhold til løpingen, ikke en aggressiv holdning som sier «jeg skal løpe flere mil for full maskin og deretter ende opp i et dyp jeg ikke kommer meg ut av dagen derpå», forteller Kirby. «Det vil bare være intensitet for intensitetens skyld, og jeg tror ikke vi har sett mye suksess med den typen holdninger.»