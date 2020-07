Den enkle forandringen

Hvis du lurer på om du skal ta en løpetur, spør deg selv: Hvordan vil jeg føle etter en løpetur nå?



Det er rådet fra Shalane Flanagan, fire ganger olympisk mester og trener for Bowerman Track Club. «Hvis en løpetur blir stressende, hvis du har smerter noe sted eller du ikke vil komme til å få en bedre dag på grunn av det, er svaret, i dag er ikke dagen for en løpetur», sier hun.



Flanagan, som nylig har kommet seg etter to kne-operasjoner, sier at hun ofte har stilt seg selv dette spørsmålet. «Jeg må se etter hintene og ha den ærlige samtalen med meg selv.»



Ærlighet betyr også å vite om du unngår en løpetur fordi du psyker deg selv ut, sier Bennett. Hvis du har en tendens til å gjøre det, anbefaler han å si til deg selv at du bare skal gå ut og løpe i fem minutter. Du kan alltids stoppe. Du kan alltid gå i stedet for å løpe. Kanskje du føler at den vanskeligste delen var å komme avgårde, og at de 30 minuttene du klarte å skjære bort, var akkurat det du trengte.



Og hvis du er mer en type-A, må-få-gjort-det-løper, kan det være lurt å lytte til denne meldingen fra Brett Kirby, PhD og forsker på menneskelig ytelse som har jobbet med noen av verdens største løpere ved Nike Sport Research Lab.



«Du bør bygge et skånsomt forhold til det å løpe, ikke et aggressivt «jeg skal løpe massevis av mil og gå for full maskin for deretter å sette meg i et hull jeg ikke kan komme ut av neste dag», sier Kirby. «Det vil bare være intensitet for intensitetens skyld, og jeg tror ikke vi har sett mye suksess med den typen holdninger.»