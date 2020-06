Grunnen til at du trenger rolige løpeturer

Å skru ned litt på innsatsen kan faktisk gjøre deg til en raskere og sterkere løper.

Selv om harde løyper og tosifrede antall kilometer kan få deg til å føle deg uovervinnelig, trenger kroppen din langsommere løping for å bearbeide det harde arbeidet og komme seg igjen. Her kan du lese om hvordan aktiv restitusjon bygger deg opp – og når du skal implementere det i treningen din.



Når løpere snakker om løping, kan du vedde på at tempo blir et tema: «Hva er tidsmålet ditt? Hvor raske er intervallene dine? Hva var gjennomsnittfarten din?» Jo raskere du er, jo mer imponerende kan det fremstå.



Men det er enda bedre å skryte av hvor tregt du løper for å restituere deg. «Restitusjonsløpet er sannsynligvis det korteste, letteste løpet du gjør hele uken», sier Jason Fitzgerald, sertifisert friidrettstrener i USA, hovedtrener for Strength Running og vert for The Strength Running Podcast. «Det gir mange treningsfordeler, og den største er aktiv restitusjon.»



Enhver form for lavintensiv innsats etter en hard treningsøkt kvalifiserer som aktiv restitusjon. Løpere kan tenke lett jogging, der du aldri stresser med hvor raskt du beveger deg. «Restitusjonstempo er egentlig ikke et tempo, det er mer en innsats», forklarer Fitzgerald. For å beskrive hvor rolig det skal føles, anbefaler han å tenke på tre nøkkelord: komfortabelt, kontrollert og samtalevennlig (som betyr at du bør kunne ha en samtale uten å bli andpusten). Hvis du liker å forholde deg til tall, kan graden av innsats plasseres mellom én og tre på en skala fra null til ti, sier Fitzgerald.