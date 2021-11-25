God, restituerende søvn skal utgjøre omtrent en tredjedel av livet ditt. Men hvis du er som folk flest, får du ikke nok. «Ikke bare har søvnen innvirkning på din generelle helse, den kan også hjelpe deg med å bevege deg bedre, ta smartere valg av mat og gi deg et konkurransefortrinn», sier dr. Jennifer Martin, førsteamanuensis i medisin ved UCLA og medlem av Nike Performance Council.