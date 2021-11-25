Det grunnleggende: vitenskapen rundt god søvn
Veiledning
Følg disse fem eksperttipsene, så kan du våkne godt uthvilt – og med et konkurransefortrinn.
God, restituerende søvn skal utgjøre omtrent en tredjedel av livet ditt. Men hvis du er som folk flest, får du ikke nok. «Ikke bare har søvnen innvirkning på din generelle helse, den kan også hjelpe deg med å bevege deg bedre, ta smartere valg av mat og gi deg et konkurransefortrinn», sier dr. Jennifer Martin, førsteamanuensis i medisin ved UCLA og medlem av Nike Performance Council.
Martin sier at hun bruker vitenskapen omkring søvn for å hjelpe pasienter, leger og idrettsutøvere til å våkne uthvilt hver dag. Det hjelper dem til å føle seg bedre, få raskere restitusjon og leve generelt sunnere liv. Her er hennes fem grunnleggende retningslinjer som kan hjelpe deg med å gjøre det samme.
- Gjør det til en prioritet
Biologisk sett trenger de fleste voksne minst syv timers søvn hver natt for å føle seg på sitt beste. For å hjelpe deg med å komme dit, må du planlegge søvn inn i dagen din på samme måte som du ville gjort med et viktig møte eller familieansvar – og ikke dropp det for noe annet.
- Følg din egen rytme
Alle er ikke lys våkne klokka 05.00. Og alle liker ikke å være oppe til sent på kvelden. I stedet for å kjempe mot preferansene dine, bør du heller hedre dem ved å strukturere hverdagen rundt din egen interne klokke. Hvis du ikke er en morgenperson, kan du planlegge de viktigste treningene eller treningsøktene dine på ettermiddagen.
- Vær konsekvent
Å prøve og ta igjen tapt søvn ved å sove lenge i helgen kan forstyrre den interne klokken din. Det kan gi deg følelsen av å ha jetlag mandag morgen. Når du legger deg og våkner på samme tid hver dag, våkner du lettere og mer uthvilt. Tenk på det som en måte å gjøre den interne klokken enda mer presis på.
- Sett stemningen
Et fredelig soverom kan hjelpe deg med å sovne raskere og sove bedre. Ha soverommet stille, kjølig og mørkt for å la kroppen slappe av. Fjern rot, skjermer og alt arbeidsrelatert, slik at du kan gi slipp på tankene.
- Ikke anstreng det
Hvis du sliter med å sovne, kan du ta deg tid til å lande litt før du legger deg under dyna. Sitt på sengekanten, lukk øynene og la hendene hvile i fanget. Føl på følelsen av føttene dine på gulvet og hendene i fanget. Kjenn hvordan det føles å bare sitte stille. Fortsatt ikke klar? Gå inn i et annet rom og les i en bok, legg sammen klesvask eller sorter noen papirer – eller noe annet som beroliger deg for å få deg til å sovne. Når du begynner å bli søvnig, går du tilbake til sengen.