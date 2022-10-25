Negen belangrijke tips voor marathontraining voor nieuwe hardlopers

Hoe luidt dat bekende gezegde? "Je niet voorbereiden is je voorbereiden op falen." Het lijkt een beetje cru, maar er zit wel een kern van waarheid in, vooral als het gaat om een fysieke prestatie als het trainen voor een marathon.

Maar falen is subjectief. Het is belangrijk dat je jezelf voorbereidt op zoveel mogelijk succes, wat je kan zien als blessurevrij blijven (of goed voor je lichaam zorgen tijdens de trainingscyclus), vertrouwen hebben in je capaciteiten, je lichaam goed van voedingsstoffen voorzien om de eerste twee punten te ondersteunen, en plezier hebben tijdens je training en op de wedstrijddag.

Als je de tijd hebt, raadt Joe DiNoto, oprichter van Orchard Street Runners, aan om het boek 'Hansons: Marathon Method' te lezen, omdat het "een beginner begeleidt bij het trainen voor een marathon." Belangrijker nog, hij zegt dat hij het boek beschouwt als een geweldig referentiepunt voor een beginner om de kennis op te doen die nodig is om de fysiologie, de voeding en het herstel te begrijpen die bij marathontraining komen kijken.

Raj Hathiramani, RRCA- en USA Track and Field Level 1 gecertificeerd hardlooptrainer, zegt dat in het optimale marathontrainingsplan rekening wordt gehouden met je hardloopachtergrond, je huidige fitnessniveau, blessures en aandoeningen. En verder levensfactoren zoals hoe stressvol je baan wel of niet is en je marathondoelen.

"Op wekelijkse basis zou het plan van een beginner een combinatie van hardloopwork-outs omvatten, met gemakkelijke runs, een lange duurloop en een interval- of temporun, evenals regelmatige krachttraining en optimale crosstraining", zegt Hathiramani. Als het gaat om het aantal kilometers, moet je geleidelijk opbouwen en je kilometers met niet meer dan 10 tot 15 procent per week verhogen, zegt hij. Bovendien moet je opeenvolgende zware work-outs vermijden om overtraining en blessures te voorkomen.