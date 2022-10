Een tempowork-out is een ononderbroken run waarvoor je je langdurig moet inspannen. In plaats van licht te joggen op een rustig tempo, ga je je lichaam uitdagen, je hartslag omhoog brengen en je uithoudingsvermogen testen. Je loopt dan sneller hard dan je gewone tempo, maar voor een kortere duur.



Het is anders dan intervaltraining. In plaats van steeds opnieuw te stoppen en te beginnen, loop je 20 tot 30 minuten onafgebroken hard. Je moet vermoeidheid voelen; het is geen gemakkelijke run die je comfortabel kunt volbrengen. Het is een soort training om je grenzen te verleggen, waarbij je jezelf aanspoort om snel te hardlopen.



Temporuns hebben hun naam te danken aan het feit dat je ze op tempo hardloopt. Tempo is voor iedereen anders, wat deel uitmaakt van de aantrekkingskracht van deze trainingstechniek. Het is aangepast aan je huidige hardloopvermogen en het verandert als jij dat ook doet. Veel hardlopers genieten van deze aanpassing en jezelf voortgang zien boeken is een geweldige motivatie.