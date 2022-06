Hoe je je loopafstand verbetert zonder geblesseerd te raken, volgens de experts

Je hebt spierpijn van die run van 8 kilometer die je eergisteren hebt gedaan. Volgens je trainingsschema staat er vandaag een run van 10 kilometer op de planning. Wat doe je? Weten hoeveel spierpijn normaal is om door te gaan en wanneer je het rustiger aan moet doen, maakt deel uit van een langetermijnplan, zegtKate Ayoub, D.P.T. en gezondheidscoach bij Own Your Movement in Washington D.C.

"Progressie is niet lineair, en je prestaties en herstel volgen niet altijd een vastomlijnd trainingsschema", zegt ze. Het kan nuttig zijn om een vast schema te gebruiken voor je training, zoals een agenda met een geplande afstand per run en per week, maar het is ook belangrijk om flexibel te zijn.

"Hoe meer je naar je lichaam luistert en wat het je probeert te vertellen, hoe beter je als sporter wordt, omdat je je kunt aanpassen op een manier die je prestaties verbetert en je blessurerisico verlaagt", zegt ze.

Als je spierpijn bijvoorbeeld snel verdwijnt met beweging, probeer dan een kilometer rustig te joggen. En als je je goed voelt, ga dan door, stelt ze voor. Maar als je zoveel spierpijn hebt dat het je alledaagse functioneren belemmert of dat je het gevoel hebt dat je te hard moet werken om die eerste kilometer door te komen, kun je beter overschakelen op andere activiteiten, zoals stretchen, zwemmen of yoga.

GERELATEERD: Vijf eenvoudige manieren om thuis een ontspannende yogaruimte te maken