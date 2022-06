Wat zijn elektrolyten en heb je ze nodig?

Het is duidelijk dat elektrolyten veel voordelen bieden. Betekent dat dat je producten zoals poeders en gels aan je water toe moet voegen of sportdrankjes moet kopen? Niet per se.

De meningen zijn verdeeld over hoeveel supplementen nu echt helpen om je sportieve prestaties te verbeteren. In een onderzoek uit 2020, gepubliceerd in het Clinical Journal of Sport Medicine, keken onderzoekers naar 266 ultramarathonlopers die over ruw, woestijnachig terrein liepen.

Door het natriumgehalte te meten en elektrolyt-gerelateerde symptomen te volgen, ontdekten ze dat het toevoegen van supplementen misselijkheid of kramp niet voorkwam, ook al namen veel atleten elektrolyten om die problemen onder controle te houden.

Een deel van het probleem zit 'm in het feit dat veel atleten geen hydratatieplan hebben dat specifiek op hun behoeften is aangepast. Dit bleek uit een onderzoek uit 2018 gepubliceerd in het Journal of the International Society of Sports Nutrition. Je kunt tenslotte naast iemand lopen die maar de helft zoveel zweet als jij. Als jullie allebei evenveel water en elektrolyten drinken, kan het zijn dat jij te weinig binnenkrijgt en de ander te veel.