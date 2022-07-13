Leer sneller zwemmen met deze tips van coaches

Weerstandstraining kan je zwemslag en lichaamspositie in het water helpen verbeteren. Oefeningen die zijn gericht op scharnierbewegingen (zoals deadlifts), squatten, balansoefeningen met één arm, pulls (zoals lat pull-downs), en core-oefeningen zijn allemaal belangrijke oefeningen buiten het zwembad als je sneller wilt worden.

"Al deze bewegingen zijn heel goed naar het water te vertalen," zegt Lee Sommers, krachtcoach bij de Nation's Capital Swim Club, Rockville-Montgomery Swim Club, en All Star Aquatics. Sterke dijbeenspieren helpen je kicks bijvoorbeeld meer kracht te geven. Sterke hamstrings zorgen voor meer zwemveerkracht voor later in de wedstrijd. "Hoe sterker je onderlichaam en heupen zijn, hoe minder je volledig op je bovenlichaam bent aangewezen [om je door het water te bewegen]," zegt hij.

Sterke brede rugspieren zijn belangrijk voor je zwemslag, omdat deze spiergroep je meer water laat trekken tijdens het zwemmen. En core-oefeningen helpen de zwemslagefficiëntie en de juiste lichaamspositie te verbeteren. Daarnaast helpen ze je lichaam te beschermen tegen blessures, zegt hij.

Met name het trainen van pull-ups loont zich in het water. Pull-up prestaties zijn gerelateerd aan zwemsnelheid, zo blijkt uit een uitgave van het Journal of Strength and Conditioning Research uit 2018, waarschijnlijk omdat het een indicator is van de kracht in het bovenlichaam.

Probeer één of twee krachttrainingen per week in te bouwen, en overweeg een personal trainer om je te helpen met een passend schema.