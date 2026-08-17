ACG: klaar voor alle omstandigheden
Wees op alles voorbereid met de Nike ACG collectie. Onze hoogwaardige en slijtvaste ontwerpen ondersteunen je tijdens je trainingen in de buitenlucht. Ontdek kleding die je beschermt tegen de elementen, van onverwachte regenbuien tot uv-straling. De kleding uit de ACG collectie is ontworpen om in laagjes te dragen, zodat je slim kunt inspelen op het weer. Staat er een tocht op uitdagend terrein op de planning? Ga vol vertrouwen op pad op een paar schoenen uit ons assortiment dat je precies de juiste stabiliteit geeft.
Ultiem comfort
Zet keer op keer je beste prestaties neer met de Nike ACG collectie. Zoals met GORE-TEX jassen met Nike Storm-FIT ADV technologie. Deze unieke stof combineert winddichte en waterafstotende eigenschappen met geavanceerde techniek. En dat staat gelijk aan ultiem comfort in barre weersomstandigheden. Microporeus materiaal zorgt ervoor dat waterdamp kan ontsnappen. Lichte geweven materialen geven je volledige bewegingsvrijheid. Met onze sneldrogende broeken is een onverwacht regenbuitje trouwens geen enkel probleem. Er zijn ook uv-bestendige opties die je beschermen tegen schadelijke zonnestralen.
Geen uitdaging te groot
Naast veelzijdige kleding vind je in ons ACG assortiment ook schoenen die zijn ontworpen om lange afstanden op af te leggen. We hebben schoenen met een bovenwerk van GORE-TEX dat je voeten droog houdt. De profielzolen van Nike Trail All-Terrain Compound rubber geven extra grip en zijn dus ideaal voor steile hellingen en natte oppervlakken. In een ruime reistas is plek genoeg voor al je spullen. Liever je handen vrij? Kies dan voor een praktisch crossbodymodel. Modellen met stormflappen en waterbestendige constructies zijn geschikt voor alle weersomstandigheden. En je houdt je spullen perfect georganiseerd in de vele vakken. Ook vuile spullen kun je prima kwijt, want we maken de tassen van materialen die je gemakkelijk schoonmaakt.
Gemaakt om in laagjes te dragen
Als je de natuur intrekt, kunnen de weersomstandigheden snel veranderen. Daarom zit onze Nike ACG collectie boordevol kleding die gemaakt is om in laagjes te dragen. Denk aan oversized jassen waar je verschillende kledingstukken onder kunt dragen. Klassieke hoodies passen perfect over je basislaag. Er zijn zelfs jassen die je in een binnenzak kunt opbergen en vervolgens makkelijk aan andere kleding bevestigt. Dan heb je altijd een jas bij de hand als je die nodig hebt. Makkelijker wordt het niet.
Blijf warm en droog
We weten dat comfort essentieel is voor goede prestaties. Daarom bevat onze ACG collectie met fleece gevoerde sweaters en stevige joggingbroeken die zijn ontworpen om je warm te houden. Zoals ontwerpen met Therma-FIT technologie. Die reguleert de natuurlijke warmte van je lichaam. En dus blijf je lekker warm, ook als de temperatuur daalt. Jassen met stormflappen over de hele lengte voorkomen dat de rits koude lucht doorlaat. Maak je outfit compleet met klassieke beanies met fleecevoering die je hoofd en oren tegen de kou beschermen.
Onze missie voor de toekomst
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor items uit de Nike ACG collectie met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal en de schoenen met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.