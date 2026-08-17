ACG

(186)
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Trailrunningschoenen voor heren
+3
Gerecyclede materialen
Nike ACG Pegasus Trail
Trailrunningschoenen voor heren
€ 149,99
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Trailrunningschoenen voor dames
+3
Gerecyclede materialen
Nike ACG Pegasus Trail
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Trailrunningschoenen voor heren
+1
ACG Zegama Trail
Trailrunningschoenen voor heren
€ 169,99
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Trailrunningschoenen voor dames
+1
ACG Zegama Trail
Trailrunningschoenen voor dames
€ 169,99
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailracingschoenen
+2
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailracingschoenen
€ 249,99
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailrunningschoenen voor heren
Nike Wildhorse 10
Trailrunningschoenen voor heren
€ 149,99
ACG Solar Chase 'Chamo Camo'
ACG Solar Chase 'Chamo Camo' Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Solar Chase 'Chamo Camo'
Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
€ 69,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningshirt voor dames
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningshirt voor dames
€ 44,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningtanktop voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningtanktop voor dames
€ 54,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
€ 74,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Trailrunningshorts met binnenbroek voor heren (15 cm)
Uitverkocht
ACG 'Chamo Camo'
Trailrunningshorts met binnenbroek voor heren (15 cm)
€ 69,99
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Hardloopschoenen voor kids
Nike ACG Pegasus Trail
Hardloopschoenen voor kids
€ 109,99
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wandelschoenen voor heren
ACG Zegama Hike
Wandelschoenen voor heren
€ 179,99
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Wandelschoenen voor dames
ACG Zegama Hike
Wandelschoenen voor dames
€ 179,99
ACG 'Wildsee'
ACG 'Wildsee' Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'Wildsee'
Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren
€ 69,99
ACG 'High Stakes'
ACG 'High Stakes' Wandelbroek voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'High Stakes'
Wandelbroek voor heren
€ 114,99
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT basistop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Wildsee
Dri-FIT basistop met korte mouwen voor dames
€ 59,99
ACG High Stakes
ACG High Stakes Wandelskort
Gerecyclede materialen
ACG High Stakes
Wandelskort
€ 89,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-beschermingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
UV-beschermingsjack voor heren
€ 134,99
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Wildsee
Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
€ 59,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Herenshorts
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Herenshorts
€ 74,99
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
ACG DAYMAX
Rugzak (25 liter)
€ 124,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Damesjack met UV-bescherming
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Damesjack met UV-bescherming
€ 134,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Skort voor dames
€ 104,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren
€ 109,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met knopen en lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met knopen en lange mouwen voor dames
€ 109,99
ACG Aireez
ACG Aireez UV-beschermingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Aireez
UV-beschermingsjack voor heren
€ 114,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met knopen, lange mouwen en print voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met knopen, lange mouwen en print voor dames
€ 114,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
€ 114,99
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor heren
€ 149,99
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames
€ 149,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor heren
€ 119,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames
€ 119,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtanktop voor heren
Uitverkocht
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT trailrunningtanktop voor heren
€ 109,99
ACG 'Trailwind'
ACG 'Trailwind' Dri-FIT ADV shorts voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Trailwind'
Dri-FIT ADV shorts voor dames
€ 84,99
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT vissershoedje
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow Apex
Dri-FIT vissershoedje
€ 64,99
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT verstelbare trailrunningpet
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Dri-FIT verstelbare trailrunningpet
€ 49,99
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Rugzakvest (5 liter)
Gerecyclede materialen
Nike ACG GOAT
Rugzakvest (5 liter)
€ 134,99
ACG LDV
ACG LDV Herenschoenen
ACG LDV
Herenschoenen
€ 129,99
ACG
ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
ACG 'Tuff Fleece'
ACG 'Tuff Fleece' Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'Tuff Fleece'
Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren
€ 114,99
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailrunningschoenen voor dames
Nike Wildhorse 10
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Sneeuwjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Sneeuwjack
€ 399,99
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 3
Trailrunningschoenen voor heren
€ 89,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV herenjack
€ 159,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
€ 114,99
ACG Skull Peak Dolomite
ACG Skull Peak Dolomite Storm-FIT jack
Gerecyclede materialen
ACG Skull Peak Dolomite
Storm-FIT jack
€ 499,99
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Top met ronde hals
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Lichen
Top met ronde hals
€ 149,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren
€ 109,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met knopen en lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met knopen en lange mouwen voor dames
€ 109,99
ACG Aireez
ACG Aireez UV-beschermingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Aireez
UV-beschermingsjack voor heren
€ 114,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met knopen, lange mouwen en print voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met knopen, lange mouwen en print voor dames
€ 114,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
€ 114,99
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor heren
€ 149,99
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames
€ 149,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor heren
€ 119,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames
€ 119,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtanktop voor heren
Uitverkocht
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT trailrunningtanktop voor heren
€ 109,99
ACG 'Trailwind'
ACG 'Trailwind' Dri-FIT ADV shorts voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Trailwind'
Dri-FIT ADV shorts voor dames
€ 84,99
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT vissershoedje
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow Apex
Dri-FIT vissershoedje
€ 64,99
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT verstelbare trailrunningpet
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Dri-FIT verstelbare trailrunningpet
€ 49,99
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Rugzakvest (5 liter)
Gerecyclede materialen
Nike ACG GOAT
Rugzakvest (5 liter)
€ 134,99
ACG LDV
ACG LDV Herenschoenen
ACG LDV
Herenschoenen
€ 129,99
ACG
ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
ACG 'Tuff Fleece'
ACG 'Tuff Fleece' Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'Tuff Fleece'
Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren
€ 114,99
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailrunningschoenen voor dames
Nike Wildhorse 10
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Sneeuwjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Sneeuwjack
€ 399,99
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 3
Trailrunningschoenen voor heren
€ 89,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV herenjack
€ 159,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
€ 114,99
ACG Skull Peak Dolomite
ACG Skull Peak Dolomite Storm-FIT jack
Gerecyclede materialen
ACG Skull Peak Dolomite
Storm-FIT jack
€ 499,99
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Top met ronde hals
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Lichen
Top met ronde hals
€ 149,99

ACG: klaar voor alle omstandigheden

Wees op alles voorbereid met de Nike ACG collectie. Onze hoogwaardige en slijtvaste ontwerpen ondersteunen je tijdens je trainingen in de buitenlucht. Ontdek kleding die je beschermt tegen de elementen, van onverwachte regenbuien tot uv-straling. De kleding uit de ACG collectie is ontworpen om in laagjes te dragen, zodat je slim kunt inspelen op het weer. Staat er een tocht op uitdagend terrein op de planning? Ga vol vertrouwen op pad op een paar schoenen uit ons assortiment dat je precies de juiste stabiliteit geeft.


Ultiem comfort


Zet keer op keer je beste prestaties neer met de Nike ACG collectie. Zoals met GORE-TEX jassen met Nike Storm-FIT ADV technologie. Deze unieke stof combineert winddichte en waterafstotende eigenschappen met geavanceerde techniek. En dat staat gelijk aan ultiem comfort in barre weersomstandigheden. Microporeus materiaal zorgt ervoor dat waterdamp kan ontsnappen. Lichte geweven materialen geven je volledige bewegingsvrijheid. Met onze sneldrogende broeken is een onverwacht regenbuitje trouwens geen enkel probleem. Er zijn ook uv-bestendige opties die je beschermen tegen schadelijke zonnestralen.


Geen uitdaging te groot


Naast veelzijdige kleding vind je in ons ACG assortiment ook schoenen die zijn ontworpen om lange afstanden op af te leggen. We hebben schoenen met een bovenwerk van GORE-TEX dat je voeten droog houdt. De profielzolen van Nike Trail All-Terrain Compound rubber geven extra grip en zijn dus ideaal voor steile hellingen en natte oppervlakken. In een ruime reistas is plek genoeg voor al je spullen. Liever je handen vrij? Kies dan voor een praktisch crossbodymodel. Modellen met stormflappen en waterbestendige constructies zijn geschikt voor alle weersomstandigheden. En je houdt je spullen perfect georganiseerd in de vele vakken. Ook vuile spullen kun je prima kwijt, want we maken de tassen van materialen die je gemakkelijk schoonmaakt.


Gemaakt om in laagjes te dragen


Als je de natuur intrekt, kunnen de weersomstandigheden snel veranderen. Daarom zit onze Nike ACG collectie boordevol kleding die gemaakt is om in laagjes te dragen. Denk aan oversized jassen waar je verschillende kledingstukken onder kunt dragen. Klassieke hoodies passen perfect over je basislaag. Er zijn zelfs jassen die je in een binnenzak kunt opbergen en vervolgens makkelijk aan andere kleding bevestigt. Dan heb je altijd een jas bij de hand als je die nodig hebt. Makkelijker wordt het niet.


Blijf warm en droog


We weten dat comfort essentieel is voor goede prestaties. Daarom bevat onze ACG collectie met fleece gevoerde sweaters en stevige joggingbroeken die zijn ontworpen om je warm te houden. Zoals ontwerpen met Therma-FIT technologie. Die reguleert de natuurlijke warmte van je lichaam. En dus blijf je lekker warm, ook als de temperatuur daalt. Jassen met stormflappen over de hele lengte voorkomen dat de rits koude lucht doorlaat. Maak je outfit compleet met klassieke beanies met fleecevoering die je hoofd en oren tegen de kou beschermen.


Onze missie voor de toekomst


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor items uit de Nike ACG collectie met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal en de schoenen met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.