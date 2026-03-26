Vijf door coaches erkende tips om een betere hardloper te worden (ja, echt!)

Voordat je gaat sleutelen aan dingen als snelheid, intensiteit of afstand, begin bij de basis: consequent blijven op komen dagen.

“Het belangrijkste onderdeel van training, vooral voor beginnende hardlopers, is consistentie,” zegt Paul Warloski, een in Milwaukee gevestigde en RRCA-gecertificeerde hardloopcoach. “Ga drie tot vier keer per week 30 minuten naar buiten om te lopen, ook als je tussendoor een stuk wandelt. Zo geef je je lichaam het signaal dat het zich moet aanpassen, en je lichaam zal daarop reageren.”

Op vaste dagen en rond dezelfde tijden lopen helpt je zenuwstelsel om inspanning te verwachten, waardoor trainingen lichter kunnen aanvoelen. Na verloop van tijd maakt consistentie het mogelijk om de afstand geleidelijk op te bouwen zonder gewrichten of bindweefsel te overbelasten.

Opmerking: consistente aerobe training en intensieve trainingen hangen sterk samen met verbeteringen in VO₂ max en loopefficiëntie bij recreatieve hardlopers.

Begeleide runs met coaching van experts: raak gemotiveerd en loop verder met een Nike Run Club Guided Run – een door een coach begeleide run, waar je ook kiest om je kilometers te maken.