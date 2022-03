Sprinten op de juiste manier

Veel van de tips voor de sprinthouding die je buiten gebruikt, kun je ook toepassen op sprinten op een loopband. Je zult je houding misschien wel wat moeten aanpassen op het toestel.

"Hardlopers maken vaak onbewust kleinere stappen of verhogen hun stapfrequentie om te compenseren voor variaties in de bandsnelheid [op de loopband]", zegt Briana Williams, CPT, USATF-gecertificeerd hardloopcoach in New York.

Ze raadt aan om op een handmatige loopband te lopen in plaats van een gemotoriseerde als dat kan. Op een handmatige loopband drijf jij de band aan. Dit zorgt voor een ervaring die vergelijkbaar is met sprinten in de buitenlucht.

Als een gemotoriseerde loopband je enige optie is, moet je er rekening mee houden dat je paslengte iets korter kan worden. Dit hoeft niet per se slecht te zijn — het kan zelfs voorkomen dat je te grote passen zet — maar het kan anders aanvoelen.

Dworecki raadt aan om met minder intervallen te beginnen dan je normaal buiten doet om te zien hoe je lichaam reageert. Let er ook op dat je niet te dicht bij de voorkant van de loopband sprint, want dan kun je per ongeluk met je armen tegen het scherm of de handgrepen stoten, voegt ze eraan toe.