Vier tips van experts voor hardlopen bij koud weer

Je tempo bij warm weer kan bij koud weer uitdagender aanvoelen, vooral als er sneeuw op de grond ligt die je pas vertraagt.

Koude lucht brengt ook unieke uitdagingen met zich mee voor je cardiorespiratoire stelsel. "Het inademen van koude lucht verhoogt de luchtwegweerstand en kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, waardoor de ademhaling moeilijker aanvoelt," zei Dennis Colón, P.T., D.P.T., een fysiotherapeut die duurlopers behandelt. “Bij sommige hardlopers kan irritatie van de luchtwegen ook milde bronchoconstrictie veroorzaken.” Bronchoconstrictie is wanneer de spieren rond de luchtwegen samentrekken, waardoor ademen moeilijker wordt.

Koude temperaturen hebben ook invloed op de spierfunctie. "Spieren kunnen afkoelen in koude omgevingen, waardoor het langer duurt om op te warmen tot een efficiënte aerobe output," legde Colón uit. "Dit kan leiden tot een tijdelijke afname van de aerobe capaciteit, een grotere afhankelijkheid van anaerobe stofwisseling en een toename van de waargenomen inspanning, vooral op winderige dagen."

Deze effecten op het cardiorespiratoire stelsel en de spieren zorgen er samen voor dat je hardloopprestaties tijdelijk onder druk komen te staan.

In plaats van te proberen je gebruikelijke tempo aan te houden wanneer je bij koud weer hardloopt, kun je beter je hartslag of je gevoel van inspanning gebruiken om het juiste tempo te bepalen, zegt hardloopcoach Nicole Gainacopulos, gecertificeerd kracht- en conditiespecialiste.