Wat te eten voordat je aan een hardloopwedstrijd deelneemt, volgens diëtisten

Of beter: experimenteer met voeding tijdens je trainingscyclus — niet vlak voor een grote wedstrijd. Als je mee gaat doen aan een langeafstandsrun zoals een halve marathon, marathon of ultrarun, dan staat er waarschijnlijk minimaal één keer per week een langere run gepland in je trainingsperiode voor de wedstrijd, zegt Chris Bennett, Global Head Coach, Nike+ Run Club. Voor de meesten is dit het beste moment om te experimenteren met eten en drinken om te zien wat er wel en niet voor jou werkt — zowel vóór als tijdens je run.

Dit geldt met name voor cafeïne, voegt hij eraan toe. Hoewel er is aangetoond dat een gemiddelde cafeïneconsumptie helpt tegen vermoeidheid tijdens een looptraining, merkt Bennett op dat je proefondervindelijk moet ontdekken welke hoeveelheid (en welk type) het beste werkt. Een kauwgompje met cafeïne vlak voor een run kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je te nerveus wordt, maar een kop koffie met dezelfde hoeveelheid cafeïne heeft dat negatieve effect niet en kan zelfs helpen om je energieker te voelen.

Het is zelfs mogelijk dat de beste keuze voor een run is om helemaal niets te consumeren, zegt Bennett, zolang je maar minimaal een uur voor de wedstrijd een maaltijd hebt gegeten. Dat betekent dat je dan ook geen energiegel of -reep hoeft te eten aan de startlijn, adviseert hij. Deze zijn bedoeld om je tijdens de run brandstof te geven. Sommige hardlopers zweren erbij om zo'n gel of reep halverwege de wedstrijd te nemen, maar ze zijn meestal geen ideale keuze voor een boost voor een snelle start, aldus Bennett. Dit geldt vooral wanneer je een kortere afstand loopt, zoals een 5 km of 10 km.