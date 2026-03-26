De beste tips om met hardlopen te beginnen

Hoe weet je wat je nodig hebt? De professionele tip van Muller is om je te concentreren op wat direct tegen je lichaam aan zit. Dit omvat hardloopschoenen, een high-impact sport-bh voor dames en shorts met compressie.

Als het gaat om het kiezen van de juiste schoenen, raden al onze experts aan om naar een hardloopwinkel te gaan om de juiste maat te vinden. In de winkel kijken ze hoe je loopt en op basis van je pronatie zullen ze waarschijnlijk verschillende stijlen aanbevelen, zoals neutrale of stabiliteitsschoenen. Loop door de winkel, of ren op de loopband als ze die hebben, om te zien welke schoenen het meest comfortabel zijn.

Pro tip: Hislop raadt aan om aan het einde van de dag hardloopschoenen te kopen, wanneer je voeten wat opgezwollen zijn. “Als de schoen aan het eind van de dag te strak zit, dan zal hij tijdens het hardlopen zeker te strak zijn.”

Vervolgens wil je een GPS-horloge of hardloopapp overwegen, waarmee je tempo en afstand kunt bijhouden. De Nike Run Club (NRC) app heeft extra functies, zoals audiobegeleide runs en trainingsschema’s, om je te helpen bij je eerste wedstrijd.

Extra uitrusting hangt af van je persoonlijke voorkeur, het klimaat en wat jou het meest comfortabel laat voelen. Een zonnebril, een pet, zonnebrandcrème en anti-schuurproducten kunnen een run een stuk prettiger maken, vooral op warme, zonnige dagen. En hardlopen in koud weer of in de regen kan handschoenen of een regenjack vereisen om warm en droog te blijven. Je kunt ook een hydratatievest, een waterfles of gels overwegen.