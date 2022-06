De beste tips om met hardlopen te beginnen

Veel nieuwe hardlopers zijn in het begin iets te gretig, waardoor ze de neiging hebben te ver of te snel te lopen. Maar het is belangrijk om je tempo en afstand rustig op te bouwen. "Je lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen, en dat is normaal", zegt RRCA-gecertificeerde hardloopcoach Ludgina Dieujuste. Te hard van stapel lopen is een beproefd recept voor blessures en oververmoeidheid.

Bouw in plaats daarvan rustig op. Hardloopcoaches zeggen dat het je training zal helpen en dat je zo sneller vooruitgang zult boeken. "Je loopschema rustig opbouwen is de sleutel om een succesvolle hardloper te worden", zegt Dieujuste. Wanneer je op een lager tempo begint, kun je in alle rust je uithoudingsvermogen, geduld en discipline opbouwen, terwijl je je gewrichten, pezen en botten de tijd geeft om zich aan te passen. Het geeft je ook de tijd om je hardloophouding en je ademhaling te verbeteren.

Bovendien zal het je meer voldoening geven als je je afstand en tempo beheersbaar houdt. En wanneer je je voldaan voelt, zul je door willen gaan met je hardlooproutine. Aan de andere kant kan te snel te veel doen hardlopers het gevoel geven dat ze het niet aan kunnen, en dat ze niet in staat zijn om hardlopen in hun levensstijl op te nemen, zegt Dieujuste.

Ze raadt aan te beginnen met 2-3 runs van 15-30 minuten per week, met in ieder geval een dag pauze tussen de runs. Deel je runs op in intervallen en wissel wandelen af met hardlopen (hierover zometeen meer).