Vijf voordelen van dagelijks wandelen, volgens experts

Als je denkt dat een wandeling niet meetelt als een echte work-out, dan zit je er toch echt naast.

"Veel mensen zien wandelen niet als een vorm van training, omdat het te makkelijk lijkt", zegt Sharon Gam, Ph.D., C.S.C.S., ACE-HC. Ze is een gecertificeerd personal trainer en gezondheidscoach die is afgestudeerd op bewegingsfysiologie. "De waarheid is dat wandelen misschien wel de beste vorm van training is en het feit dat het makkelijk is, maakt het voor bijna iedereen toegankelijk."

Omdat wandelen low-impact is en de gewrichten ontziet, kan het volgens Gam een ideale activiteit zijn voor mensen met spier- of gewrichtspijn. "En omdat je er geen speciale vaardigheden of training voor nodig hebt, past het moeiteloos in je drukke schema", zegt Melina B. Jampolis, M.D, een arts gespecialiseerd in voeding en presentatrice van de Practically Healthy by Dr. Melina podcast.

"Je kunt bijvoorbeeld naar je werk wandelen, tijdens je lunchpauze wandelen, wandelend een bijeenkomst met je collega's houden, je hond uitlaten of regelmatig met vrienden wandelen", somt ze op.

Lees ook 8 tips om te hardlopen met je hond!