Bij hardloopschoenen zijn pasvorm en comfort belangrijker dan het uiterlijk. Goede hardloopschoenen passen bij je hardloopstijl, de afstand en je persoonlijke doelen om je kilometer na kilometer te ondersteunen. De verkeerde schoenen kunnen leiden tot pijn en blessures.

Het aantal opties kan overweldigend zijn waardoor je soms niet weer waar je moet beginnen. In deze gids voor hardloopschoenen wordt uitgelegd hoe je de juiste hardloopschoenen kiest door de pasvorm, demping en het terrein te overwegen, zodat je met vertrouwen een aankoop kunt doen.