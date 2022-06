Wat is ademwerk? En kan het je sportprestaties verbeteren?

Ademwerk is een vrij algemene term, en verwijst naar elk soort ademhalingsoefening of -techniek waarbij je jouw adempatroon bewust aanpast.

In de yoga wordt ademwerk 'pranayama' genoemd. Uit een gerandomiseerd, gecontroleerd klinisch onderzoek uit 2020, in Frontiers in Psychiatry, bleek dat een reeks gecontroleerde ademhalingsoefeningen hielpen om angst te verminderen. Met behulp van functionele MRI ontdekten onderzoekers dat een maand lang beoefenen van pranayama zorgde voor significante veranderingen tijdens activiteiten en verbindingen in gebieden van de hersenen waar emoties en angsten worden verwerkt.

Ademwerk vormt ook een belangrijk onderdeel van andere activiteiten voor lichaam en geest, zoals pilates en meditatie. Maar ademwerk is niet alleen goed voor liefhebbers van yoga en mediteren. Het wordt ook gebruikt door atleten in tal van verschillende sporten die de concurrentie een stapje voor willen blijven.

"Ik zou 'ademwerk' eerder omschrijven als 'adembeheersing', oftewel: het in staat zijn om je ademhaling te beheersen voor sportieve prestaties of wedstrijden", zegt Todd Buckingham, Ph.D. en hoofd sportfysioloog in het Mary Free Bed Sports Rehabilitation Performance Lab.



Volgens Buckingham is het vermogen om je ademhaling te beheersen voor de ene sport belangrijker dan voor de andere. Zo zijn vrijduikers (mensen die naar verschillende diepten onder water duiken zonder ademhalingsapparatuur), zwemmers en atleten in de schietsport (zoals boogschieten of de biatlon) enkele voorbeelden van sporters wiens prestaties zeer afhankelijk zijn van hun adembeheersing.

Voor de meeste sporters zijn de gevolgen van minder goede adembeheersing een stuk minder groot dan voor vrijduikers bijvoorbeeld. Maar het kan je sportieve prestaties zeker ten goede komen wanneer je leert hoe je goed ademhaalt en je adem onder controle houdt tijdens het sporten.