Wat is ademwerk? En kan het je sportprestaties verbeteren?

Wat is ademwerk, en hoe kan het je sportprestaties helpen verbeteren?
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Leren om je ademhaling onder controle te krijgen, kan je helpen de zenuwen voor een wedstrijd te kalmeren, je uithoudingsvermogen en nauwkeurigheid te verbeteren en meer.
Veel mensen staan niet vaak stil bij hun ademhaling. Maar door je op je ademhaling te focussen als oefening, ook wel bekend als ademwerk (of adembeheersing), kun je niet alleen stress helpen verminderen, maar het kan ook je sportprestaties helpen verbeteren.
Wat is ademwerk?
Ademwerk is een vrij algemene term, en verwijst naar elk soort ademhalingsoefening of -techniek waarbij je jouw adempatroon bewust aanpast.
In de yoga wordt ademwerk 'pranayama' genoemd. Uit een gerandomiseerd, gecontroleerd klinisch onderzoek uit 2020, in Frontiers in Psychiatry, bleek dat een reeks gecontroleerde ademhalingsoefeningen hielpen om angst te verminderen. Met behulp van functionele MRI ontdekten onderzoekers dat een maand lang beoefenen van pranayama zorgde voor significante veranderingen tijdens activiteiten en verbindingen in gebieden van de hersenen waar emoties en angsten worden verwerkt.
Ademwerk vormt ook een belangrijk onderdeel van andere activiteiten voor lichaam en geest, zoals pilates en meditatie. Maar ademwerk is niet alleen goed voor liefhebbers van yoga en mediteren. Het wordt ook gebruikt door atleten in tal van verschillende sporten die de concurrentie een stapje voor willen blijven.
"Ik zou 'ademwerk' eerder omschrijven als 'adembeheersing', oftewel: het in staat zijn om je ademhaling te beheersen voor sportieve prestaties of wedstrijden", zegt Todd Buckingham, Ph.D. en hoofd sportfysioloog in het Mary Free Bed Sports Rehabilitation Performance Lab.
Volgens Buckingham is het vermogen om je ademhaling te beheersen voor de ene sport belangrijker dan voor de andere. Zo zijn vrijduikers (mensen die naar verschillende diepten onder water duiken zonder ademhalingsapparatuur), zwemmers en atleten in de schietsport (zoals boogschieten of de biatlon) enkele voorbeelden van sporters wiens prestaties zeer afhankelijk zijn van hun adembeheersing.
Voor de meeste sporters zijn de gevolgen van minder goede adembeheersing een stuk minder groot dan voor vrijduikers bijvoorbeeld. Maar het kan je sportieve prestaties zeker ten goede komen wanneer je leert hoe je goed ademhaalt en je adem onder controle houdt tijdens het sporten.
Opfriscursus: goed ademhalen
Elke ademhaling zet een complexe cyclus in gang, die begint met de longen.
Als eerste halen je longen de zuurstof binnen. "Vanuit daar moet de zuurstof worden opgenomen in het bloed, en vervolgens worden doorgestuurd naar het hart, om te worden rondgepompt naar de rest van het lichaam", zegt Buckingham. Zodra het zuurstof weer in je bloed zit, wordt het getransporteerd naar de spieren, waar het wordt omgezet in adenosinetrifosfaat, of ATP. Voor de duidelijkheid: ATP is de energiebron die je van brandstof voorziet voor al je bewegingen.
Tijdens dit hele proces wordt koolstofdioxide (een kleurloos, reukloos gas en afvalproduct) vanuit je bloed naar je longen getransporteerd om te worden uitgeademd. Volgens het National Heart, Lung, and Blood Institute wordt dit proces gaswisseling genoemd, en is het essentieel voor alles wat leeft.
Het speelt ook een belangrijke rol bij bewegen en sportprestaties. Wanneer je sport of wanneer je spieren aan het werk zijn, gebruikt je lichaam meer zuurstof en maakt het meer koolstofdioxide aan, zo blijkt uit een artikel uit 2016 in het tijdschrift Breathe.
"Goed ademen is belangrijk om te voldoen aan de ademhalingsbehoeften tijdens het sporten, omdat dit uiteindelijk ook de gaswisseling in de longen beïnvloedt. Hierdoor kan zuurstof in het bloed komen en koolstofdioxide eruit worden gehaald", zegt Mitch Lomax, Ph.D., senior docent aan de University of Portsmouth en onderzoeker op het gebied van adembeperkingen tijdens het sporten.
Afhankelijk van je doelen of behoeften, kan ademwerk je helpen dit proces te optimaliseren.
De voordelen van ademwerk
1.Ademwerk kan je helpen de zenuwen voor een wedstrijd te kalmeren
Veel sporters voelen zich gespannen voor een belangrijke oefening of wedstrijd. Helaas zorgt de fysieke respons op faalangst (een grotere spierspanning, een beperkter gezichtsveld en een snellere afleidbaarheid) voor een groter risico op blessures bij de sporter, merken de auteurs op van een paper uit 2017 in het Open Access Journal of Sports Medicine.
Ademwerk als voorbereiding op de wedstrijd kan helpen om angsten te verminderen. In- en uitademen door je neus (ook wel neusademhaling genoemd) kan je helpen weer rustig te worden. De neusademhaling is doorgaans langzamer, waardoor je voller en dieper ademhaalt, volgens Lomax. En, voegt ze toe, die vollere, diepere ademhalingen stimuleren het parasympathisch zenuwstelsel; het deel van het zenuwstelsel dat de basisfuncties in het lichaam beïnvloedt, wat een rustgevend effect geeft.
De vierkante ademhaling, een diepe ademhaling uit de yoga, kan je helpen nog meer te ontspannen door je hersenen iets te geven om op te focussen: tellen. Volgens de Cleveland Clinic adem je bij deze techniek vier tellen langzaam in, hou je vier tellen vast, adem je vier tellen uit en pauzeer je vier tellen. Vervolgens herhaal je dit nog drie keer. In stilte tellen kan werken als een soort meditatie om het zenuwstelsel te kalmeren en je aandacht vast te houden in het nu.
2.Ademwerk kan je helpen sneller te zwemmen
Zwemmen is een sport waarbij ademwerk extra belangrijk is voor succes. "Je kunt niet zomaar ademhalen wanneer je wilt, zoals tijdens het wandelen of hardlopen, maar je moet elke ademhaling coördineren met een armslag", zegt Lomax.
Hoe meer ademhalingen je nodig hebt, hoe meer beweging er in je slagen moet zitten. Voor sommigen betekenen deze extra bewegingen een langzamer tempo, maar dit hoeft niet te gelden voor doorgewinterde zwemmers.
"Daarom zie je 50 meter-sprinters ook maar één keer ademhalen [of helemaal niet] tijdens de hele wedstrijd. Doordat de wedstrijd vaak bepaald wordt op minder dan een tiende van een seconde, is alle extra tijd die de zwemmers kunnen besparen cruciaal", zegt Buckingham.
3.Ademwerk kan helpen bij gewichtheffen
Adembeheersing, met name de Valsalva-manoeuvre, kan helpen bij het liften van zware gewichten.
Bij deze methode hou je je adem vast en adem je uit tegen een gesloten glottis (het gedeelte van de keel dat bestaat uit de stembanden en de opening daartussen). "Het is bijna alsof je uitademt, alleen ontsnapt er geen lucht uit je mond", zegt Buckingham.
Je leest hier hoe je dat doet. Begin door je mond dicht te doen, knijp vervolgens je neus dicht, zodat er geen lucht uit je neusgaten kan ontsnappen. Pers nu de lucht naar buiten alsof je een ballon opblaast. Deze ademhalingsoefening verhoogt de druk op je buikwand, waardoor je torso sterker blijft en je ruggengraat stabieler, volgens een review uit 2013 in het Journal of Strength and Conditioning Research. Hierdoor kun je zwaardere gewichten heffen, zegt Buckingham.
Pas wel goed op, "want de Valsalva-manoeuvre kan de systolische druk drastisch verhogen en in sommige gevallen zorgen voor flauwvallen", waarschuwt hij. Pas het alleen toe onder begeleiding van een gecertificeerde personal trainer of gediplomeerd fysiotherapeut. En doe het helemaal niet wanneer je een hoge bloeddruk hebt.
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4.Ademwerk kan zorgen voor een betere conditie
Het trainen van je ademhalingsspieren (de spieren die samentrekken om lucht in de longen te krijgen) kan je kracht en uithoudingsvermogen vergroten en zorgen voor minder ademhalingsmoeheid. Dit zorgt weer voor een betere conditie tijdens hardlopen, zwemmen, roeien en fietsen. Dit gebeurt door het verlagen van de hartslag en het melkzuur in het bloed (een teken van spiervermoeidheid) en doordat bewegen en ademen gemakkelijker gaat, legt Lomax uit.
In een gecontroleerd klinisch onderzoek, gepubliceerd in een uitgave uit 2011 van het Journal of Sport Sciences, ontdekten Lomax en haar collega's dat hardlopers die vier weken lang elke dag hun ademhalingsspieren trainden (oefeningen die je diafragma en spieren van je ribbenkast sterker maken) een langere afstand konden afleggen dan de controlegroep. Hardlopers zagen zelfs nog betere resultaten wanneer ze oefeningen van de ademhalingsspieren combineerden met een warming-up van de ademhalingsspieren voor de training.
Het trainen van de ademhalingsspieren kun je doen met een speciaal handapparaat. Er zijn verschillende methodes om je ademhalingsspieren te trainen, en de trainingsaanpak kan per apparaat aanzienlijk verschillen. Het is altijd slim om je huisarts te raadplegen, voordat je met deze training begint. Zo weet je zeker dat er geen mogelijke gezondheidsrisico's aan deze methodes zitten.
Lomax gebruikt vaak een soort training van de ademhalingsspieren die we 'pressure-threshold training' noemen. "Bij een pressure-threshold training adem je één of twee keer per dag een aantal keer, of een bepaalde tijd, rustig en gecontroleerd in door een mondstuk dat is verbonden met een klein handapparaat", zegt ze. "In het apparaat zit een klep die alleen opent, en daarmee lucht doorlaat, wanneer je er genoeg kracht op zet."
Wanneer je dagelijks je ademhalingsspieren traint, worden deze na een paar weken sterker, hoewel Lomax daaraan toevoegt dat het doorgaans vier tot zes weken duurt voordat je merkbare veranderingen ziet.
De resultaten kunnen variëren afhankelijk van hoe sterk je spieren bij aanvang waren, maar de atleten die Lomax bestudeerde, maakten duidelijke verbeteringen door in hun fysieke gezondheid. Na het regelmatig trainen van hun ademhalingsspieren, liepen atleten 16 procent verder vóór het moment van uitputting, verbeterden ze hun zwemsnelheid met 2 tot 7 procent, haalden ze 115 seconden af van hun fietstijdrit van 40 km en voltooiden ze 5000 meter roeien 36 seconden sneller dan voordat ze die spieren trainden.
Maar wat nu als je geen apparaat hebt om die spieren thuis te trainen of er geen kunt aanschaffen? Er zijn andere manieren om je ademhalingsspieren te trainen, waarbij je weinig tot geen materialen nodig hebt.
"Sommige mensen beoefenen ademhalingsoefeningen uit de yoga, wat het algehele welzijn kan verbeteren. Ook zingen wordt gebruikt als onderdeel van bepaalde revalidatieprogramma's voor de longen bij mensen met zwakke ademhalingsspieren en longaandoeningen [zoals] COPD", zegt Lomax. "Je zou het opblazen van ballonnen ook kunnen zien als een vorm van training van de ademhalingsspieren."
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5.Ademwerk verbetert de precisie bij schietsporten
Adembeheersing is essentieel om succesvol te kunnen zijn in schietsporten, zoals boogschieten en de biatlon (een wintersport waarbij langlaufen en schieten wordt gecombineerd). Volgens de USA Shooting zorgt ademhalen voor beweging in de buik, de borst en de schouders. Deze beweging zorgt ervoor dat het geweer (of de boog) aanzienlijk wordt verplaatst, wat het lastig maakt om gericht te kunnen schieten. "Wanneer succes in millimeters wordt bepaald, kan de kleinste misstap het verschil maken tussen winnen en verliezen", zegt Buckingham.
Het is voor atleten in deze sport dan ook essentieel dat ze leren hoe ze hun ademhaling kunnen coördineren met hun pogingen. "Deze atleten schieten precies tussen twee hartslagen in, die ze door middel van hun ademhaling onder controle houden", zegt Buckingham.
Tips om aan de slag te gaan met ademwerk
- Gebruik een app. Mobiele apps, zoals Calm en Headspace, kunnen je verschillende ademhalingstechnieken aanleren om je te helpen ontspannen, alerter te maken of in slaap te vallen.
- Beoefen yoga. Ademwerk is een belangrijk onderdeel van elke vorm of stijl van yoga. Probeer de ademhalingssignalen van je docent zo goed mogelijk op te volgen, zodat je je bewuster wordt van hoe je bewegingen worden beïnvloed door je ademhaling.
- Probeer de vierkante ademhaling. De vierkante ademhaling kan een druk hoofd tot rust brengen en stress verminderen. Beoefen deze ademhaling wanneer je net wakker bent, of wanneer je thuiskomt van je werk. Zodra je de ademhaling onder de knie hebt, kun je deze altijd toepassen wanneer je je gestrest of overweldigd voelt. Volg deze stappen van de Cleveland Clinic: adem vier tellen langzaam in, hou vier tellen vast, adem vier tellen uit en pauzeer vier tellen. Herhaal drie keer.
- Versterk je ademhalingsspieren. Wanneer je al regelmatig aan krachttraining doet en een extra techniek zoekt om je hardloop-, fiets-, roei- of zwemprestaties te verbeteren, probeer dan eens training van je ademhalingsspieren. Volgens Lomax zit bij de meeste apparaten voor het trainen van je ademhalingsspieren een voorgesteld programma dat je kunt volgen. Ze zegt wel dat je, net zoals bij elk bewegingsprogramma, het beste eerst met je huisarts kunt overleggen voordat je begint.
Tekst door Lauren Bedosky