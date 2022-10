Vijf voordelen van hardlopen op een loopband volgens deskundigen

De loopband is bij uitstek geschikt om aan je loopcadans te werken. Je loopcadans, ook wel je pasfrequentie, is niet meer dan het aantal stappen per minuut (spm) dat je zet tijdens het hardlopen.

"Voor veel hardlopers is aan loopcadans werken de beste manier om snel een groot verschil te maken in hun looptechniek", aldus Jack McNamara, M.S.c., gecertificeerd kracht- en conditiespecialist, NASM-gecertificeerd personal trainer en klinisch sportfysioloog gespecialiseerd in coaching van hardlooptechniek.

Als je cadans hoger is, als je dus meer stappen per minuut zet, zijn je passen doorgaans korter en vloeiender. Dat kan je botten en gewrichten ontlasten. "Het betekent dat je onderrug, knieën en heupen minder klappen te verduren krijgen en de kans op blessures afneemt", aldus McNamara.

"Omdat een loopband op een constante snelheid beweegt, is het een uitstekend hulpmiddel om een hogere cadans op een bepaald tempo te oefenen."

Maar voordat je daaraan kunt gaan werken, moet je vaststellen wat je huidige loopcadans is. Dat kun je doen door een timer van 20 seconden te zetten en te tellen hoe vaak je voeten in die tijd de grond raken. Vermenigvuldig dat aantal met drie om het aantal stappen per minuut uit te rekenen. Of film jezelf een minuut lang en tel je stappen daarna.

Neem je cadans en verhoog die met vijf procent. Zo krijg je jouw streefcadans. Stel dat je huidige loopcadans 150 spm is, dan is je streefcadans ongeveer 157 spm. "Als je het tempo voor een 5k goed kunt volhouden op je streefcadans, verhoog je die weer met vijf procent. Herhaal dat proces", aldus McNamara.

Wat context. McNamara vertelde dat 'de optimale loopcadans' van 180 spm zijn oorsprong vindt op de Olympische Spelen van 1984, "toen [atletiekcoach] Jack Daniels observeerde dat de snelste, efficiëntste lopers minstens 180 stappen per minuut zetten, ongeacht hun lengte of geslacht." McNamara drukte ons echter op het hart dat die 180 spm voor de meeste hardlopers zeker geen harde regel is. En al helemaal niet voor recreatieve lopers.

Zo zetten langere mensen bijvoorbeeld van nature minder stappen per minuut en is hun cadans lager, aldus Claire Bartholic, ASFA-gecertificeerd hardloopcoach.

"Als mensen met een te lage cadans lopen om een optimale looptechniek te bereiken, compenseren ze dat vaak door te grote passen te zetten, waarbij ze hun knie op slot zetten en de grond hard raken met hun hak", aldus McNamara. Daar kun je een 'stuiterende', inefficiënte tred van krijgen, waarbij je spieren, gewrichten en botten onnodig zwaar worden belast, wat uiteindelijk tot blessures kan leiden.

Lichte, vlotte passen zijn efficiënter, omdat je daarmee dat stuitereffect voorkomt, zegt Bartholic.

"Bij een hogere cadans neemt je paslengte af, waardoor het waarschijnlijker wordt dat je je voet recht onder je heupen plaatst, binnen je zwaartepunt", aldus McNamara. "Je cadans met vijf procent verhogen kan al een voordeel opleveren voor je algehele efficiëntie, wat weer kan leiden tot een betere loopeconomie voor je lengte en leeftijd."

Volgens een onderzoek dat in 2019 in het Journal of Applied Physiology werd gepubliceerd, lopen zowel elite- als recreatieve lopers het liefst met een cadans van tussen de 160 en 200 spm. Zoek de cadans die werkt voor jou.

Als het je te veel van je run afleidt om stappen te tellen, zijn er andere manieren om je cadans op de loopband bij te houden. Je kunt bijvoorbeeld een fitnesstracker gebruiken die deze statistiek voor je bijhoudt, een metronoom-app downloaden of een afspeellijst samenstellen met nummers die qua tempo aansluiten bij het beoogde aantal stappen per minuut.